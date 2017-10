Slepi sudija, telefon, Gulači sa četiri ruke i početak jednog ljutog rivalstva: Lajcpig sa igračem manje živeo do penala (VIDEO)

Bajern više od sat vremena imao igrača više. Biće vruće u subotu na Alijanc Areni

Džaba vam pare, Bajern je institucija za sebe! Tako je mislila većina fudbalskih fanatika dok je gledala kako Lajpcig potpomognut kapitalom kompanije Red Bul grabi ka vrhu Bundeslige, ali posle večerašnje “rata” u drugom kolu Kupa Nemačke možda će promeniti mišljenje. Jer ovaj duel Lajpciga i Bajerna nije delovao kao dvoboj neravnopravnih ekipa, već kao početak rivalstva koje će obeležiti godine pred nama. Na kraju, pobeda gostiju posle boljeg izvođenja penala u burnom meču na Red Bul Areni tokom kojeg smo videli kako je domaćima ukraden, pa poklonjen penal, umalo tuču Matsa Humelsa i sportskog direktora Lajpciga Ralfa Rangnika, još jedno isključenje Nabija Keite, spasavanje Bavaraca sa igračem više i skoro pa svemogućeg Petera Gulačija!

Ali krenimo redom.

Lajcpig je u prvom poluvremenu demolirao Bajern, imao pet šuteva naspram jednog protivničkog, pa i prečku koju je okrnula lopta posle šuta Emila Forsberga iz slobodnog udarca. Još veći problem je, međutim, to što slobodnog udarca uopšte nije trebalo da bude. Trebalo je da Forsberg šutira penal pošto je Arturo Vidal sa dve noge i to sa leđa uklizao Forsbergu. Sudija Feliks Cvajer je prvo pokazao na belu tačku, ali je posle konsultacija sa pomoćnicima preinačio odluku, iako je snimak pokazao da je faul napravljen na samoj liniji šesnaesterca, a ona je prema pravilima - deo kaznenog prostora. Penal kao vrata, ali Cvajer je oštetio Lajpcig.

Takva odluka večeras vrlo lošeg sudije razbesnela je sportskog direktora Lajpciga Ralfa Rangnika, pa je on pred odlazak igrača u svlačionice na poluvremenu sišao do terena i na mobilnom telefonu pokušao da Cvajeru objasni koliko je pogrešio. Iskusni štoper Bajerna Mats Humels shvatio je odmah da će to sigurno uticati na rasuđivanje sudije u nastavku meča, pa se stuštio ka Rangniku, pa umalo nismo videli krajnje neuobičajen fizički dvoboj fudbalera i operativca. Ostali saigrači su se umešali i sprečili veći incident.

Ali vatra je nastavila da tinja i tokom tih 15 minuta pauze, da bismo u nastavku meča videli pravu fudbalsku eksploziju.

Već u 54. minutu drugi žuti, odnosno novi crveni karton za Lajpcigovog asa Nabija Keitu, koji kao da je glavom već u Liverpulu u koji ide kad se završi sezona. Istina, bilo je to samo kratko povlačenje Roberta Levandovskog za dres, ali Poljak je iskuno pao i ovaj put je Cvajer bio u pravu. Iako strog. Lajpcig je ostao sa igračem manje na terenu, a pošto je Bajern i pre tog isključenja dodao gas i počeo da liči na sebe činilo se da će preostalih 35 minuta biti samo formalnost.

Ne lezi vraže, uzbuđenjima nikad kraja. U 68. minutu Jusuf Poulsen je rolao loptu na ivici kaznenog prostora, Džerom Boateng postavio nogu, a Danac se bacio preko njega i naterao Cvajera da "vrati dug" domaćima. Jer ovaj put prekršaj je bio van kaznenog prostora. Nekoliko milimetara možda, ali van. Naravno, Forsberga se to nije ticalo - 1:0 za Lajpcig.

Avaj, nije Bajern bilo, čak ni kad nije na vrhuncu snage. Samo pet minuta pošto je primio gol - u trenucima kad bi se većina timova još češala po glavi pitajući se kako - Boateng se iskupio poslavši majstorsku loptu preko Lajpcigove odbrane. Tijago Alkantara je podjednako maestralno reagovao i glavom poravnao rezultat. Lajcpig u nokdaunu.

Izdržali su ipak izabranici Ralfa Hazenutla, mada je Levandovski u poslednjim trenucima regularnog toka meča opasno zapretio glavom, ali je Peter Gulači bio na pravom mestu. A u produžetku su mu izrasle još dve ruke. Ili je barem tako izgledalo, pošto je mađarski golman hvatao apsolutno sve što su Bavarci slali ka njegovoj mreži, a slali su - brdo. Nešto je završilo na okviru gola, nešto u Gulačijevim rukama.

Uveo je Gulači Lajpcig u penal seriju, ali tamo je već ostao bez natprirodnih moći. I jedni i drugi bili su precizni u prvih pet serija, ali onda je u šestoj pogodio i Arjen Roben, dok je Sven Ulrih zaustavio udarac Tima Vernera.

Nisu to zaslužili igrači Lajpciga, ali već u subotu imaće priliku da se Bajernu osvete tamo gde najviše boli. Na Alijanc Areni, u Bundesligi.

Nemačka, Kup:

Utorak:

Leverkuzen - Union Berlin 4:1 (1:0)

Fortuna - Mehengladbah 0:1 (0:0)

Padernborn - Bohum 2:0 (1:0)

Vehen - Šalke 1:3 (0:2)

Majnc - Kil 3:2 (2:2, 1:2)

Grojter Firt - Ingolštat 1:3 (0:0)

Magdeburg - Dortmund 0:5 (0:1)

Švejnfurt - Ajntraht 0:4 (0:1)

Sreda:

Herta - Keln 1:3 (0:2)

/Štark 69 - Coler 35, Maroh 43, Klemens 64/

Kajzerslautern - Štutgart 1:3 (1:1)

/Spalvis 7 - Ginček 21, Akolo 66, Terode 71/

Osnabrik - Nirnberg 2:3 (1:1)

/Alvarez 4pen, Gros 63 - Ishak 38, Lajbold 50, Valentini 72/

Volfzburg - Hanover 1:0 (1:0)

/Uduokaj 49/

Lajpcig - Bajern 7:6 (1:1, 0:0)

/Forsberg 68pen - Alkantara 73/

Regenzburg - Hajdenhajm 2:5 (1:2)

/Nitfeld 45, Grutner 55 - Til 30, 50, Glacel 32, 82, Puš 55/

Frajburg - Dinamo Drezden 2:1 (0:0)

/Petersen 50, Šuster 61 - Benateli 48/

Verder - Hofenhajm 1:0 (1:0)

/Belfodil 30/

(FOTO: Action Images)