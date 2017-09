Šta kažu Slovenci: Zlato - sad ili nikad! Bogdan i Boban su opasni, ali Lučić nas brine

Porazgovarali smo sa novinarima RTV Slovenija, televizije i portala, Ekipe SN i slovenačkog Dnevnika o predstojećem finalu

Veličina slova A A A

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Vreme toliko čekanog finala Evrobasketa ne budi samo velike emocije kod košarkaša, selektora i članova stručnog štaba, navijača... Novinari, ponajviše oni koji čitaocima, gledaocima ili slušaocima sa lica mesta prenose dešavanja iz Istanbula takođe su na liniji vatre i svaki meč doživljavaju na poseban način. A bitka za zlato, posebno kada se u njoj nalazi selekcija čiju zemlju predstavljaš, uvek traži posebno stanje uma.

Tako je među srpskim, ali i slovenačkim izveštačima, pošto na obe strane provejava snažan optimizam i ogromna vera u svoje sunarodnike i borce na terenu Sinan Erdem Doma.

Kako bismo vam dočarali razmišljanja naših kolega iz Dežele, porazgovarali smo sa novinarima RTV Slovenije, televizije i portala, Ekipe SN i slovenačkog Dnevnika o predstojećem okršaju Orlova i Zmajčeka. O samom ishodu nismo želeli direktno, jer su želje prilično jasne na obe strane, već smo krenuli od toga - kakvu utakmicu očekuju u nedelju uveče?

"Očekujem prilično ujednačenu utakmicu, jer ni jedna, ni druga ekipa nemaju izražene prednosti. Aleksandar Đorđević vam je napomenuo da slobodan dan viška neće odlučiti meč, ali mislim da će za Sloveniju baš tih, dodatnih 24 časa, ozbiljno značiti. Verujem u pobedu Slovenije", otvorio je priču kolega Miha Mišič, reporter RTV Slovenija.

MOZZART KVOTE

(1,80) Srbija (14,5) Slovenija (2,15)

On veruje da će prelomnu ulogu na utakmici imati tandem Dončić - Dragić, ali ističe i ostale kvalitete slovenačke reprezentacije.

"Pre svega - Entonija Rendolfa. Klemen Prepelič je vrlo dobro igrao dosad. Eto, imamo dosta snajpera za ovu utakmicu. Tu je i Jaka Blažič, čija bi brzina mogla da unese nemir u redove Srbije", uveren je Mišič, a onda baca pogled na drugu stranu:

"Tu nemam dilemu - Bogdan Bogdanović će biti najveća pretnja. Videćemo šta će biti sa Bobanom Marjanovićem. Igrali smo protiv Španije, protiv braće Gasol, a uspeli smo da ih prođemo. Gašper je snažan igrač i trebalo bi da bude dobar za Bobana. Tu je i Žiga Dimec kao drugi snažan centar u timu".

Imao je svoje viđenje i ko bi mogao da bude potencijalno iznenađenje u srpskom timu.

"Možda Vasilije Micić. Odigrao je dobro protiv Rusije, prelomio meč. Dobar je Vladimir Lučić, on je uneo dosta energije u srpski tim".

Njegov saborac iz iste firme, samo sa sajta RTV Slovenija, Tilen Jamnik, veruje da je ovo jedinstvena prilika za Zmajčeke i da nipošto ne smeju da je ispuste.

"Ako Slovenija bude igrala kao što je igrala dosad, verovatno će i pobediti. To se i očekuje od Slovenije. Ovo je za momke situacija - sad ili nikad. Nikada se nismo nalazili u ovoj situaciji. Srbija igra bez osam igrača, zato i očekujemo pobedu. Mi bismo voleli da vidimo još jedan meč kao protiv Španije. Ali, ovo je finale, biće mnogo emocija, oba tima biće nervozna. Biće zanimljivo videti kako će se stvari razvijati", kaže Jamnik.

Tilenov zaključak naveo nas je na sledeće pitanje - da li će presuditi slovenačka želja za zlatom ili srpsko iskustvo u borbama za medalje?

"Verovatno slovenačka želja. I mi imamo iskusne igrače, pre svega Gorana Dragića. On je pravi lider, kapiten, on odlučuje, ali zna da prepusti nekom drugom da odlučuje. Tu su Dončić i Prepelič, Rendolf je ozbiljno fokusiran na osvajanje medalje, iako je naturalizovan igrač. Hladnokrvan je, zna mnogo. Eto, Luka (Dončić) je odigrao Fajnal for Evrolige. Real se nije pokazao, ali je bio tamo i sa 18 godina ima takvo iskustvo. I jedni i drugi imaju dosta iskusnih igrača u svojim redovima".

Za razliku od svog prethodnika, Jamnik veruje da će Boban Marjanović zadati najviše muka slovenačkoj odbrani.

"Bogdan je fenomenalan igrač. Kada sam pričao sa trenerom Zdovcom, on mi je rekao da je to najbolji igrač u Evropi. Bogdanović ima sve - strašan napad, odbranu, instikt košarkaškog ubice. Ceo paket. Ali, naša spoljna linija ima i Dragića, Dončića, Prepeliča, tu su i Murić i Blažič koji mogu da pomognu. Tu imamo sve. Ali, Boban je visok i snažan. Gašper Vidmar bi mogao brzo da zapadne u probleme sa faulovima, a onda ćemo mi imati problem. Olakšavajuća okolnost za nas je da Marjanović ne može da igra aktivno 40 minuta, ali i Ognjen Kuzmić se dosta pokazao. Zato verujem da ćemo na centarskoj liniji imati najviše problema", jasan je novinar sajta RTV Slovenija, ali napominje:

"Bogdanović će sigurno da ubaci svojih 25 poena za tim. Ali, ako nam Marjanović ubaci 25 poena, onda je to veliki problem".

Gregor Terzić iz slovenačkog Dnevnika napominje da Zmajčeki do pobede mogu jedino ako budu igrali na nivou utakmica protiv Španije ili Francuske.

"Srbija je odlična, ima dosta iskustva. Bogdan je fenomenalan, sa njim i Marjanović. Ceo tim je lepo ukomponovan, iako nedostaje dosta velikih imena. Opet, tanka je crta između želje na jednoj i iskustva na drugoj strani. Jer, u želji možeš da izgoriš".

Terzić smatra da je upravo iskustvo velika šansa za Srbiju.

"Slovenija nema nijednog igrača koji je igrao ovakve mečeve, čak ni u klubovima. Eto, Vidmar i Murić su osvojili turski Kup i igrali finale Lige šampiona. Goran Dragić ima plej-of utakmica iza sebe, Luka Dončić je osvojio titulu u Španiji... On je mlad i vreme je pred njim. Nemamo toliko iskustva kao Srbija. I selektor Đorđević nosi mnogo toga za sobom. Ovo može da nešto što može da donese prevagu u korist Srbije. Ali, na ovakvim utakmicama rađaju se šampioni".

Ni Bogdanović, ni Marjanović, već - Vladimir Lučić. Energično krilo Bajerna viđeno je kao potencijalno najveća pretnja po koš Slovenije.

"Lučić je taj X-faktor koji može da namuči slovenačku reprezentaciju. Možda ne daje toliko poena, ali radi mnogo toga za tim i dosta stvari polazi upravo iz njegove energije".

Na kraju, ali ne i najmanje važno, Primož Salmič iz Ekipe SN očekuje bitku do poslednjeg zvuka sirene.

"Ne očekujem utakmicu na nivou kakav je bio duel Slovenije i Španije. Srbija će se bolje spremiti za meč, Srbija nema igrača kakav je Navaro, gde je Španija sa njim u igri praktično bila desetkovana. Biće finale mnogo ujednačenije, neizvesnije", poručuje Salmič.

On je dao zanimljiv odgovor na pitanje - ko bi mogao da donese prevagu na jednoj i drugoj strani?

"To je jasno - kod nas duet DD, a kod vas duet BB. S tim da vi imate i Vladimira Lučića, tihog momka koji na terenu grize. Malo sakriven, ali mnogo vredan".

Iskusni novinar Ekipe SN napominje da Slovenija više neće imati ovakvu šansu da se domogne trona i tu vidi ključ motivacije tima u napadu na zlato.

"Svi znamo da Srbiji fali mnogo pojedinaca, što je važan podatak, ali želja za pobedom biće ista na obe strane. Imamo Gorana Dragića koji je mnogo iskusan, Luka Dončić jako želi ovo zlato, a ceo je ukomponovan s njima. Ovo je stvarno 'sad ili nikad' situacija za ovu ekipu", kaže Salmič, a onda obrazlaže i zašto tako misli:

"Nećemo više imati ovakvu šansu. Sigurno nećemo. Jer, nemamo više ovakvih igrača kao što su u ovoj generaciji. Iskreno, ne znam ni da li ćemo da se kvalifikujemo na Svetsko prvenstvo zbog ovih reprezentativnih prozora, a igramo u grupi sa Crnom Gorom i Španijom, što ćemo jako teško proći", zaključio je Salmič.

Kolege, srećno i neka bolji tim pobedi.

PIŠE: Nikola Stojković (nikolaS_sN)

(FOTO: Fiba.basketball)