Slovenci: Nikolić čist, kazna se prenosi u drugu zemlju samo ako Savez traži - mi nismo

Slučaj zatvoren?

Kraj sage o Marku Nikoliću? Bar se takav utisak stiče iz odgovora portparola Fudbalskog saveza Slovenije Matjaža Krajnika na pitanje MOZZART Sporta o tome da li je Nikolić smeo ili ne da od prve utakmice po povratku u Srbiju sedi na klupi Partizana. Krajnik, naime, za naš portal kaže da u Sloveniji slučaja ni nema, jer je prema tumačenju tamošnjeg Fudbalskog saveza Nikolić - odslužio kaznu.

To što je odmah posle prve Olimpijine utakmice nakon suspenzije dobio otkaz u Ljubljani, te nije stigao da zvanično "odleži" preostalih šest koje su mu izrečene zbog toga što je na rasnoj osnovi uvredio svog igrača Blesinga Elkea, ne zanima previše Fudbalski savez Slovenije.

"Fudbalski savez Slovenije smatra da je Nikolić odslužio kaznu. Gospodin Nikolić je zbog te suspenzije u Sloveniji izgubio i posao. Po našem mišljenju - slučaj uopšte ne postoji", kaže Krajnik za MOZZART Sport.

U Zvezdi ipak ne prihvataju takvo objašnjenje. Smatraju da Fudbalski savez Srbije nije mogao da samoinicijativno preinači odluku kolega iz Slovenije i "pomiluje" Nikolića. Krajnik ima spreman odgovor. Citirajući Fifin disciplinski pravilnik koji nacionalnim fudbalskim savezima nalaže da od Svetske fudbalske federacije zatraže da se kazna proširi planetarno ako su pitanju najteži prekršaji kakvi su korišćenje doping sredstava, nameštanje utakmica, napadi na sudije...

"Ostale kazne se prenose na druge zemlje samo ako savez u čijoj je ingerenciji došlo do kršenja disciplinskog pravilnika zatraži da se one prenesu. Mi to nismo tražili jer smatramo da je Nikolić odslužio suspenziju", objašnjava Krajnik.

Iz Fudbalskog saveza Srbije zvaničnog odgovora nema, ali se nezvanično može čuti da ni na Terazijama u celom ovom slučaju ne vide problem, jer ih kolege iz Slovenije nisu obavestile da je Nikolić pod suspenzijom što su morali da učine kako bi sankcije važile i van granica njihove zemlje. Očigledno da u Sloveniji to nisu ni želeli.

(FOTO: Action Images)