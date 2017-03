Slučaj „Špijunaža“! Partizan: Cedevita se uplašila! Nebulozno objašnjenje Mršića

„Ovaj meč bio je preveliki zalogaj za sudiju Mitrevskog“, smatra Dragan Todorić, sportski direktor crno-belih

Veličina slova A A A

Umesto o igri i rezultatu, posle Partizanovog gostovanja u Zagrebu najviše se priča o dešavanjima sa - treninga.

Crno-beli su u subotu veče izgubili prvi meč polufinalne serije ABA lige od Cedevite (73:86), međutim, tenziju pred revanš u Beogradu (subota, 20.00) podigle su reči dvojice trenera, Veljka Mršića i Aleksandra Džikića, o tome kako je jedan od pomoćnika u stručnom štabu hrvatskog tima dan pre meča „špijunirao“ košarkaše Parnog valjka na treningu.

Sve je počelo Džikićevom opaskom da je Cedevita dobro spremila utakmicu „kao da je sinoć gledala trening“, na šta se nadovezao Mršić, priznavši da je jedan od njegovih saradnika, Dino Repeša, bacio oko na to šta rade gosti i dodao da se isto dešava u Beogradu, jer „tamo su kamere u dvorani sve vreme“.

„Stvarno mi je nepoznato da u 'Pioniru' ima kamera. Nismo nikad koristili to, jer nije sportski gest. Danas, u vremenu kada vam je dostupan kompletan skauting na računarima i to na 'jedno dugme', ne vidim zašto bi se neko služio 'provirivanjem'“. Zaista mi deluje kao... Znam šta. Mislim da taj dolazak pomoćnika na naš trening pokazuje da se Cedevita uplašila. Čudi me da, na kraju, Mršić iz cele ne baš prijatne situacije, nije pokušao da se izvuče, nego je u objašnjavanju šta se desilo, a priznao je da su 'provirivali', želeo da prebaci krivicu na nas“, predočio je za Večernje novosti, dva dana posle susreta u Hrvatskoj Dragan Todorić, sportski direktor Partizana.

Dugogodišnji funkcioner kluba iz Humske 1 kaže da je začuđen predigrom prvog susreta polufinalne serije.

„Nije mi jasno da se jedan takav klub, koji ima milionski budžet, bavi takvim stvarima“, dodao je za Sportski žurnal, pre nego što je prstom još jednom upro ka Veljku Mršiću. „Najviše me je iznanadila njegova reakcija posle svega. Sam je priznao da je tako bilo, umesto da proba nekako da se izvuče iz cele priče. Mršić je to priznao, pa još dodao da i mi tako radimo. Da li se neki drugi klub bavi time, ne znamo. Mi nismo nikada i ne bi nam palo na pamet da se bavimo takvim stvarima. Špijunske radnje nisu potrebne“.

A na pitanje o kamerama u Pioniru sleže ramenima:

„Ja to ne znam. Verovatno ih ima zbog obezbeđenja. Ali niti znam gde su, ni šta su, niti me to interesuje. Odgovorno mogu da potvrdim da nikada nikome nismo gledali trening. Malo je sve to čudno, ali najviše me iznenadilo objašnjenje Mršića, koje je nebulozno“.

Prema Todorićevim rečima, Partizan je „bojažljivo ušao u utakmicu“, što je omogućilo domaćinu da u prvom poluvremenu stekne veliku prednost, izrazio je direktor nadu da će Uroš Luković biti spreman za revanš, ali kritikovao pojedine odluke sudije Igora Mitrovskog.

„U nekoliko navrata smo imali priliku da deficit od šest poena dodatno smanjimo, ali su nam u tim trenicima, kada se Cedevita mučila da postigne koš iz igre, suđene lične greške. Retko kad pričam o sudijama, ali je evidentno da je ovaj meč za Mitrovskog bio preveliki zalogaj. Jadransku ligu krasi i zaista niz sjajnih arbitara, čini mi se da je rano za njega da sudi najvažnije utakmice u takmičenju. Naravno, ovim ne želim da umanjim pobedu Cedevite“, zaključio je sportski direktor crno-belih.

(FOTO: ABA liga/Cedevita, Marin Sušić, MN Press)