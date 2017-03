Šmajhel: Tri godine nisam odbranio penal

„A sad sam skinuo dva u dve utakmice, neverovatan osećaj“, poručio mladi Danac

Golman Lester Kasper Šmajhel, junak plasmana u četvrtfinale Lige šampiona, istakao je da su se Lisice vratile na nivo igara iz prošle sezone i za to nagrađene mestom među osam najboljih u Evropi.

Danski golman, sin legendarnog Petera Šmajhela, odbranio je drugi penal Sevilji u samo dva meča, sada u revanšu u Lesteru i to u 80. minutu, čime je sprečio produžetke i izrastao u heroja prvaka Engleske.

"Prošlo je čak tri godine otkad sam odbranio poslednji penal, a sada mi je to dva puta zaredom pošlo za rukom. Sve je do samopouzdanja, igrali smo kao prošle sezone i za to nagrađeni. Ostvarili smo neverovatan uspeh, ponosan sam na tim. Bilo je veoma teško protiv sjajne ekipe kao što je Sevilja, ali smo imali plan i sve vreme smo ga se perfektno držali. Prepustili smo im posed lopte i odlično igrali u odbrani", rekao je Šmajhel za BT Sport.

Šmajhel nema želje što se tiče rivala u narednoj fazu najjačeg evropskog takmičenja.

"Prošli smo dugačak put, velika većina nas. Sećam se da sam igrao četvrtu ligu Engleske, a sada ću četvrtfinale Lige šamiona. Ne mislim o sledećem protivniku, svi su snažni u ovoj rundi", poručio je Šmajhel.

Lester je na King Pauer stadionu pobedio Sevilju 2:0 i nadoknadio poraz iz Andaluzije 2:1 u prvom meču.