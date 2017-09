Smenjen Anćeloti!

Bajern otpustio italijanskog stručnjaka

Nije bilo mnogo većanja, u Bajernu su presekli vrlo brzo - Karlo Anćeloti je otpušten!

Nešto više od godinu dana po dolasku u Minhen, italijanski stručnjak je otkazom završio epizodu u Bavarskoj. Presudio mu je ubedljiv poraz od Pari Sen Žerman u Ligi šampiona koji je razbesneo rukovodstvo Bajerna...

Njega će kao privremeno rešenje zameniti doskorašnji pomoćnik i nekadašnji prvotimac bavarskog giganta Vili Sanjol. Kao trajna rešenja se pominju Tomas Tuhel koji je trenutno bez angažmana i maldi Julijan Nagelsman koji je pod ugovorom sa Hofenhajmom. Jedino izvesno je da će Sanjol voditi ekipu protiv Herte narednog vikenda u Bundesligi.

"Igre našeg tima od početka sezone nisu ispunila očekivanja koja smo postavili pred njih. Utakmica u Parizu je jasno pokazala da moramo biti posledica. Hasan Salihamidžić i ja smo otvoreno i ozbilno razgovarali i obavestili ga o našoj odluci", rekao je u klupskom saopštenju izvršni direktor Bajerna Karl-Hajnc Rumenige.

"Želeo bih da se Karlu zahvalnim na saradnji i izrazim žaljenje zbog toga kako se rastajemo. Karlo je moj prijatelj i uvek će biti, ali smo morali da donesemo odluku u Bajernovom interesu. Sada očekujem da tim pozitivno reaguje kako bismo ispunili naše ciljeve".

Sve lepe Rumenigeove reči nisu ispratile i odgovarajuća dela, pa su pored Ančelotija smenjeni isvi njegovi pomoćnici iz Italije: Davide Ančeloti, Đovani Mauri, Frančesko Mauri i Mino Fulko.

Anćeloti je prošle sezone preuzeo ekipu od Pepa Gvardiole sa zadatkom da u naredne tri godine - do kada mu traje ugovor - osvoji Ligu šampiona. U prvoj sezoni je osvojio samo titulu u Bundesligi, u Kupu Nemačke je eliminisan od Borusije Dortmund u polufinalu, dok je u Ligi šampiona ispao od Real Madrida u četvrtfinalu. Ove sezone je loše krenuo već na pripremama kada je doživeo nekoliko iznenađujućih poraza. U Bundesligi je počeo da gubi bodove, a kap koja ja prelila čašu je bio debakl protiv Pari Sen Žermena u Ligi šampiona.

Međutim, sve su to kiksevi koji su se dali ispraviti u nastavku sezone. Problem je bio mnogo dublji od rezultata. Anćeloti je prvi put u karijeri ušao u sukob sa svlačionicom. Nezadovoljstvo su redom počeli da pokazuju Tomas Miler, pa Robert Levandovski, pa Frank Riberi i na kraju Arjen Roben. Dodajmo tome da je Mats Humels preseljen na klupu, a da Džerom Botaeng čak nije bio ni na klupi. Što znači da je Anćeloti ušao u klinč sa većinom starosedelaca u ekipi. Klub je izabrao da stane na stranu igrača. Jedino je Uli Henes bio za to da se nastavi saradnja sa Italijanom do kraja sezone, ali su Rumenige i veći deo rukovodstva bili za smenu.

Anćeloti je sada slobodan u izboru novog posla, ali je malo verovatno da će u skorije vreme pronaći novi angažman. Ima pozive iz Kine gde ga čeka brdo novca, ali se spekuliše i o mogućnosti da odmori do kraja sezone, pa da u Milanu nasledi Vinćenca Montelu.

(FOTO: Action images)