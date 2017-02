Smete li plus Džokerovi fanovi? Pepsi Centar, 03.00, Nikola Jokić vs Golden Stejt!

Večeras srpsko čudo udara na najbolji tim NBA lige, a ovo su četiri razloga zbog kojih možemo očekivati još jednu veliku partiju

Protiv šampiona u Klivlendu je bio sjajan sa 27 poena i 13 skokova. Hram košarke u Njujorku je uzdrmao do temelja i ubacio Niksima rekordnih 40 poena. Pre toga je izluđivao Dirka Novickog i Dvajta Hauarda.

Nikola Jokić igra košarku iz snova!

Ne samo da pauza zbog lakše povrede nije usporila srpskog reprezentativca već se na teren vratio još jači i igra u životnoj formi. Posle serije sjajnih izdanja, večeras je na najvećem ispitu sezone, a verovatno i u dosadašnjoj NBA karijeri.

Nikola Jokić večeras predvodi svoj Denver protiv Drim tima iz Ouklenda sa četvoricom ol-star igrača. Denver nema nijednog.

Pepsi centar, tri sata posle ponoći, Denver Nagetsi dočekuju Golden Stejt Voriorse. A sve oči će biti uprte u Jokića na jednoj i ol-star kvartet na drugoj strani.

Voriorsi su u fantastičnoj formi i imaju osam pobeda na poslednjih devet utakmica. Gaze sve pred sobom, jedino su imali slab dan kada ih je na produžetke savladao Sakramento. Kao apsolutni favoriti stižu u Kolorado.

Ali faktor Jokić daje nadu da nećemo gledati igru mačke i miša. I da će zvezde Stiva Kera nasesti na neki od mađioničarskih trikova iz šešira gospodina Jokića. Teško da on sam na leđima može da odvede Denver do pobede. Ali da će im prodati neku foru ili neku bezobraznu asistenciju, za to su šanse povelike.

Ne treba sumnjati ni da će Jokić biti prva napadačka opcija Nagetsa večeras. Postavlja se pitanje: Koliko će im dati?

Granica poena za Jokićev večerašnji učinak je u MOZZART kladionicama 22,5.

Može li Jokić i preko te granice? Može! Mi daleko više verujemo u “plus” nego u ”minus”. Više iz relanih, nego iz patriotskih razloga. Plus na Jokića bi trebalo da se nađe na tiketima svih “noćnih ptica” i ljubitelja najbolje kašarke.

Razloga za to je više.

Prvi razlog - forma

Krenimo prvo od Jokićeve forme. U poslednjih sedam dana je odigrao četiri meča i bio prvi strelac Nagetsa sa 24,5 poena u proseku za 33 minuta na parketu. U poslednjih mesec dana na 13 utakmica ima prosek od 24 poena za 31,3 minuta na parketu. Dakle, statistika kaže - plus!

Drugi razlog - povrede

Pogledajmo i situaciju u Deneveru. Prvi strelac Danilo Galinari (17,2 poena po utakmici) je povređen već neko vreme. Zbog povrede nema ni Keneta Farida, a iz istog razloga 99 odsto neće igrati ni Emanuel Mudiaj. Verovatno ni krilni centar Darel Artur. Pod velikim znakom pitanja su tek pridošli Mjeson Plamli, Vilson Čendler koji je prehlađen i Geri Heris koji je istegao mišić. Dakle, Denver je večeras desetkovan, Nedostajaće mu petorica od sedmorice najboljih strelaca. Oni su do sada postizali zajedno 74,9 poena od Denverovih ukupnih 110,5 po utakmici. Jokić i donekle Vil Barton su jedine prave ofanzivne opcije za Nagetse večeras.

Povrede će značiti veći broj lopti za Jokića, a trener Meloun je to najavio izjavom da će “Nikola dobiti sve što hoće jer to zaslužuje radom i odnosom”. Očekuje ga velika minutaža i veliki broj lopti za trošenje. Ako kojim sluačjem zaigra tek pristigli Plamli ne bi bilo iznenađenje da Meloun opet proba neku varijantu sa Jokićem na četvorci. Da makar na 10 minuta isproba njega i Plamlija zajedno na parketu. Ali u svim ostalim varijantama, Jokić će biti jedina nada pod košem.

Treći razlog - odbrana

Dolazimo i do dbrane Golden Stejt Voriorsa. Voriorsima zbog povreda neće igrati Zaza Pačulja i Dejvid Vest, ali s obzirom da je Džaval Mekgi već postao startni centar to i nije preveliki hendikep. Niti olakšavajuća okolnost za Nikolu.

Iako je Srbin starter na centarskoj poiziciji, gotovo sigurno će ga čuvati Golden Stejtov specijalac Drejmond Grin koji je nominalno krilni centar. Osim toga što je jedan od najkorisnijih igrača lige kada je napad u pitanju, Grin je fantastičan odbrambeni igrač koji može da sačuva i Lebrona Džejmsa i centra poput Jokića.

Četvrti razlog - procenat šuta

Neće samo Grin biti zadužen za Jokića s obzirom da Voriorsi igraju sa mnogo preuzimanja. Kerov tim će ići na to da zaustavi linije dodavanja kako Jokić ne bi previše asistirao. I ostavljaće ga na šutu.

To Jokiću i odgovara. On nije ni previsok, ni prebrz. Voli da se igra oko reketa i da koristi slobodu da šutira i asistira. Ubitačan je sa distance, pogađa i trojke. Ako mu zatvore dodavanja, imaće više prilike za šut. A Jokićev procenat šuta se ne sme zanemariti. Ima skoro 60 odsto uspešnosti ove sezone po čemu je najbolji u Nagetsima. Pre neko veče je protiv Niksa imao 74 odsto iz igre i tek je treći igrač u poslednjih 30 i kusur godina koji je Medison Skver Gardenu ubacio 40 poena, a imao procenat šuta iznad 70 odsto.

Veliko veče je pred svim ljubiteljima NBA, navijačima iz Srbije i pre svih Nikolom Jokićem kojem je ostalo još samo da zasija i protiv Golden Stejta. U dosadašnje dve utakmice tokom sezone im je prosečno ubacivao 12,5 poena po utakmici.

Vreme je… Plus!