Smrklo se svima na Stadionu svetlosti - Sanderlend ispao posle 190 kola u donjem domu!

S druge strane - Everton je overio plasman u Ligu Evrope

I to je jednom moralo da se dogodi - smrklo se svima na Stadionu svetlosti. Sanderlend je od danas i zvanično član drugoligaškog društva! Upućeni fudbalski zaljubljenici verovatno pamte sve one dane u kojim je Sanderlend grčevito borio za opstanak i sve one spasilačke misije koje su tokom godina imali Paolo Di Kanio, Sem Olardajs i Dik Advokat.

Ali, jednom je i taj trend morao da prestane. Neverovatno, ali istinito - Sanderlend je posle 190 rundi Premijer lige, odnosno pet punih sezona boravka u donjoj polovini tabele elitnog ostrvskog takmičenja, konačno položio oružje i pao u ruke Čempionšipa.

Sve je počelo još na startu sezone 2012/13, otkada je krenulo Sanderlendovo tumaranje u „donjem domu“. I, konačno, Bornmut je zakucao poslednji ekser u kovčeg Crnih mačaka, pa je minimalnim trijumfom na Stadionu svetlosti i zvanično rešio višesezonsku muku tima sa severa Ostrva.

S druge strane, razlog za radost imaju fudbaleri Evertona iako danas nisu igrali. Jer, Lesterovom pobedom na stadionu VBA Karamele su definitivno overile svoju kartu za Ligu Evrope.

Kakva ironija, dok je Dejvid Mojes doživeo najveći poraz trenerske karijere, njegov Everton je doživeo novi procvat.

