Šok na Enfildu: Mane završio sezonu!

Male šanse za oporavak...

Jutrošnji strah navijača Liverpula bio je opravdan. Sadio Mane je, po svemu sudeći, završio sezonu.

Najbolji igrač i strelac Crvenih u aktuelnom prvenstvu povredio je koleno na derbiju sa Evertonom minule subote i kako sad stvari stoje neće se vraćati na teren do kraja Premijer lige. To je, između redova, potvrdio trener ekipe sa Enfilda, Jirgen Klop, ostavljajući uzan prostor za oporavak senegaskog ofanzivca.

„Sadio neće igrati večeras“, rekao je nemački stručnjak sat vremena pred početak duela sa Bormutom. „Ne izgleda dobro. U ovom trenutku čini mi se da Mane neće igrati do kraja sezione, ali sam spreman da saslušam svakoga ko će me iznenaditi povoljnijim vestima o ovoj temi. Ništa nije konačno, moraće na još nekoliko pregleda, pa ćemo znati više“.

U svakom slučaju, veliki udarac za ambicije Liverpula da se dočepa Lige šampiona, jer je 24-godišnji Senegalac dao 13 i namestio šest golova u Premijer ligi ove sezone.