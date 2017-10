Šok usred Zagreba - kada udari NBA šampion i Cedevita pada na teme!

Posle Budućnosti Igokea skalpirala i Cedevitu, čime je ostavila Crvenu zvezdu usamljenu na vrhu Jadranske lige

Veliko iznenađenje u malom derbiju Jadranske lige! Košarkaši Igokee zamutili su Cedevitu usred Zagreba, čime su ostavili Crvenu zvezdu usamljenu na vrhu tabele posle tri odigrana kola - 84:79 (28:23, 16:20, 20:21, 20:15)!

Izabranici Dragana Bajića tako su izrežirali novi šokantan ishod, pošto su u prethodnom kolu uzeli meru još jednom kandidatu za titulu - Budućnosti!

Nekada nije potrebno mnogo kako bi se zaključilo da li je neki tim napravio dobar potez dovođenjem određenih igrača. Nekadašnji NBA šampion i član Majamija Dorel Rajt je apsolutni pogodak tima iz Aleksandrovca! Jer, ne samo da je odigrao fantastičnu utakmicu protiv tima Jurija Zdovca, već je bio i najzaslužniji za to što je hrvatski šampion upisao prvi neuspeh u ovogodišnju knjigu utisaka! Čak 22 poena ubacio je Rajt (2/9 za dva, 3/5 za tri), upisao još po tri skoka i asistencije i bio apsolutno nerešiva enigma za domaći sastav.

Doduše, treba biti iskren i dodati da je ogromnu ulogu imao i Marko Ljubičić koji je sa dve jako važne trojke u prelomnim trenucima izigrao protivnika i naterao ga da padne na teme! Na kraju je Ljubičić bio odmah iza Rajta sa 15 koševa, dok je heroj iz senke bio Đorđe Milošević sa 12 poena, ali i devet uhvaćenih lopti.

Nisu uspeli igrači Cedevite da se oporave od takvog šoka, uprkos tome što su imali apsolutno sve uslove da ostvare novu laku pobedu na svom terenu.

Igokea je, jednostavno, bila konkretnija, mirnija i lakše ruke kada je bilo najvažnije. Nije Cedeviti pomoglo ni to što je Demetris Nikols odigrao najbolju partiju dosad sa 18 poena, četiru ukradene lopte i tri asistencije, ni to što je Kevin Marfi imao 13, a Andrija Stipanović 12 poena. Previše izgubljenih lopti imao je domaćin, čak 17, a ni to što su gosti imali samo jednu „prodatu“ loptu manje nije popravilo utisak. Posebno jer su Vitaminim gostima dozvolili previše ofanzivnih skokova (9) i taka prepustili rivalu šansu da se vrati u igru.

Na kraju je stigla zaslužena kazna!

JADRANSKA LIGA, TREĆE KOLO:

Subota

Mega Bemaks - Mornar 91:70 (19:12, 22:20, 21:19, 29:19)

Partizan - FMP 87:84 (28:20, 17:23, 22:17, 20:24)

Nedelja

Olimpija - Crvena zvezda 73:82 (29:18, 13:25, 16:21, 15:18)

Cedevita - Igokea 79:84 (23:28, 20:16, 21:20, 15:20)

21.00: (1,15) Budućnost (20,0) Cibona (7,50)

Ponedeljak

18.00: (1,60) MZT Skoplje (14,5) Zadar (2,55)

