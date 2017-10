Solidni Simonović u senci brutalne partije bivšeg Partizanovog centra

Rafal Zenita

Zenit se oporavio od debakla u Kazanju u prvom kolu i u drugoj rundi VTB lige iskalio bes nad Parmom iz Perma - 98:83.

Osim u prvoj četvrtini kada su gosti uspevali nekako da pariraju Zenitu, u preostale tri deonice meča se nije postavljalo pitanje pobednika. Zenit je u drugoj četvrtini došao do dvocifrene prednosti, stigao na plus 14 pred odlazak na poluvreme i sve je bilo jasno. Kako je meč odmicao, košarkaši iz Sankt Peterburga su samo povećavali prednost. Došli su do 20 i kusur razlike u trećem kvartalu i do rekordnih +28 u finišu meča.

Marko Simonović nije imao svoj dan. Dugo se mučio da upiše prve pone i tek je u drugom poluvremenu popravio utisak. Srpski reprezentativac je ubacio devet poena za 25 minuta na parketu, šutirao je iz igre 2/6 i 4/4 sa linije slobodnih bacanja. Upisao je i četiri skoka. Simonović i svi ostali Zenitovi igrači su ostali u senci fantastične partije nekadašnjeg Partizanovog krilnog centra Drua Gordona. Amerikanac je Parmi utrpao 27 poena, šutirao je 12/16 za dva poena, imao i 14 skokova za ukupan indeks korisnosti od čak 36. Harper je dodao 17, a Laprovitola 15 poena za Zenit.

