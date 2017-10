Šou Erika Mekoluma u derbiju Istanbula! Zapamtiće Fener njegovih 29 poena!

Slavlje ekipe Velimira Perasovića

Fenerbahče je ponovo u nokdaunu! Pre samo nekoliko dana kao šampion Evrope u Malagi, a sada kao prvak Turske u derbiju Istanbula! Erik Mekolum je napravio šou i učinio da Fenerovi košarkaši parket dvorane Abdi Ipekči napuste pognute glave - 84:80 (18:19, 27:21, 22:16, 17:24)!

Fenomenalni Amerikanac definitivno je u samo nekoliko sedmica iskočio kao najubojitiji igrač Efesa, pošto je nakon 26 poena madridskom Realu smestio još 29 poena Fenerbahčeu i tom prilikom dopisao još šest skokova i pet asistencija!

Mogao je Efes do pobede i mnogo lakše, pošto je dugo imao dvocifrenu prednost i to zahvaljujući dobroj igri u samom finišu prvog i početkom drugog poluvremena, kada je domaćin iskreirao seriju 11:0 uz tri ubačene trojke. Ali, Fenerbahče je u finišu utakmice dodao gas, dok je Kostas Slukas važnom trojkom na 12 sekundi pre kraja utakmice uspeo da unese pravu dramu! Međutim, Erik Mekolum je pokupio sve lovorike, jer je upravo on uzeo loptu u ruke, iznudio prekršaj i otišao na liniju slobodnih bacanja, odakle se sa dva precizna hica i naterao protivnika da ipak potpiše kapitulaciju.

Još jednu vrlo dobru rolu imao je Riki Ledo sa 13 poena, šest skokova i četiri asistencije, dok su Doguš Balbaj i Vladimir Štimac imali po osam poena i pet uhvaćenih lopti. Kod Fenera najefikasniji je bio Bred Vanamejker sa 20 poena, Melih Mahmutoglu je skupio 16, a Jan Veseli 13 poena, uz devet skokova. Solidan je bio i Marko Gudurić, koji je u drugom kvartalu držao Fener i rezultatsku klackalicu, ali se na kraju zadržao na osam poena, uz po dve uhvaćene i podeljene lopte.

Efes je tako stigao do prvog trijumfa u sezoni, pošto je izgubio utakmice na startu turskog prvenstva i Evrolige.

TBL - 2. kolo

Subota:

Bešiktaš - Ješilgiresun 91:94 (posle produžetka)

Gacijantep - Karšijaka 74:73

Instabul BB - Bujukčekmeče 82:70

Ušak - Tofaš 73:86

Nedelja:

Sakarija - Trabzon 87:82

Darušafaka 69:67

Anadolu Efes - Fenerbahče 84:80

/Mekolum 29 - Vanamejker 20/

18.30: (1,35) Banvit (16,0) Eskišehir (3,50)