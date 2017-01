Šou jednog čoveka! Nikola Jokić može i protiv četvorice! (VIDEO)

Još jedna blistava partija srpskog centra – 23 poena i 11 skokova

To više nije čudo, to je Nikola Jokić! Srpski centar nastavio je s blistavim partijama u dresu Denver Nagetsa i našao novu žrtvu. Noćas su čaroliju i košarkašku inteligenciju nekadašnjeg člana Mege osetili košarkaši Juta Džeza. I ne samo to: Nikola Jokić je još jednom pokazao da je zaslužio mesto na ol-star meču.

Da pojednostavimo i kažemo: Nikola Jokić je bio najefikasniji igrač Nagetsa u pobedi nad Jutom – 103:93. On je za 33 minuta na parketu postigao 23 poena, a blistavo veče dopunio je sa 11 skokova i šest asistencija.

Ali kako to obično biva kada su majstori igre u pitanju, brojke ne mogu da relevantno oslikaju njegov učinak. Prosto, sada već na tradicionalan način Jokić se poigravao sa odbranom rivala.

Nije ga služio šut sa distance (0/4 za trojke), ali je zato ostalim elementima izluđivao odbranu Jute. Bilo je tu polaganja od koša do koša, zatim prodora koja četvorica igrača Jute nisu moglas da isprate. Sjaj srpskog centra bespomoćno je gledao Francuz Gober.

Treba napomenuti da je Jokić sjajno sarađivao sa iskusnim plejmejkerom Nagetsa Džamarom Nelsnom. Prosto, bio je to šou jednog čoveka i nastavak blistavih januarskih partija.

Za Nikolu Jokića granice ne postoje. Gledajte i uživajte.

NBA REZULTATI

Toronto – San Antonio 106:108

/Lovri 30 – Oldridž 21/

Filadelfija – Los Anđeles Klipers 121:110

/Noel 19 – Kraford 27/

Vašington – Boston 123:108

/Bil 31 – Horford 22/

Orlando – Čikago 92:100

/Vučević 20 – Batler 20/

Denver – Juta 103:93

/Jokić 23 – Diao 16/

Finiks – Minesota 111:112

/Čandler 22 – Vigins 31/