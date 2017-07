Šou u Bukureštu i nova majstorija Budeskua! Armejci sravnili sa zemljom Atinu (VIDEO)

CSKA jednom nogom u pleju-ofu. Biće uzbudljivo u Plzenju

CSKA sa autoritetom, Steaua i Plzenj sa šarmom. S tim da će on samo jednome moći da donese plasman u plej of za plasman u Ligu šampiona, a odgovor na pitanje ko će to biti dobićemo tek za sedam dana u Češkoj s obzirom na to da je prvi sudar uz mnogo drame završen rezultatom 2:2. Sasvim drugačija utakmica viđena je u Atini gde je CSKA dokazao klasu savladavši AEK sa 2:0.

Alan Dažgojev, pa Pontus Verbnlum, tek da se zna ko je redovno član evropske elite, a ko izazivač koji jednostavno nije imao sreće na žrebu. Prosto, CSKA je preveliki zalogaj za Grke. I to se jasno videlo, pa će revanš u Moskvi sasvim sigurno biti puka formalnost imajući u vidu da je malo verovatno da će AEK moći makar da unese neizvesnost u taj duel.

Sa druge strane, eksplozija fudbala u Bukureštu u kome ni dva puta po gol prednosti za Plzenj nije bio dovoljan gostima iz Češke za pobedu. Ono prvo vođstvo oduzeo im je Konstantin Budesku, koji se - dosadni smo već sa podsećanjem - prošle zime pominjao kao pojačanje Crvene zvezde. Nije stigao, a posle svega što smo od njega videli u 2017. godini možemo da dodamo: nažalost crveno-belih.

Odličan igrač, savršen slobodan udarac. I još jedna demonstracija protiv Plzenja.

Strelac drugog pogotka za Rumune bio je Filipe Tešeira, ali podjednake zasluge pripadaju i Marku Momčiloviću, koji je sam sebi stvorio prostor na levom krilu i majstorski centrirao.

Biće uzbudljivo u Plzenju.

Liga šampiona, prvi mečevi trećeg kola kvalifikacija:

UTORAK

Karabag (Azerbejdžan) - Šerif (Moldavija) 0:0

Slavija (Češka) - BATE Borisov (Belorusija) 1:0 (1:0)

/Škoda 20/

FCSB (Rumunija) - Viktorija Plzen (Češka) 2:2 (1:1)

/Budesku 37, Tešeira 61 - Krmenčik 23, Kopic 53/

AEK (Grčka) - CSKA (Rusija) 0:2

/Džagoev 45+1, Verbnlum 55/

20.00: Vardar (Makedonija) - Kobenhagen (Danska)

20.45: Partizan (Srbija) - Olimpijakos (Grčka)

SREDA

16.00: Astana (Kazahstan) - Legija (Poljska)

18.30: Dinamo Kijev (Ukrajina) - Jang Bojs (Švajcarska)

18.45: Salzburg (Austrija) - Rijeka (Hrvatska)

19.00: Hapoel Ber Ševa (Izrael) - Ludogorec (Bugarska)

20.00: Vitorul (Rumunija) - APOEL (Kipar)

20.20: Maribor (Slovenija) - Hafnefjorduv (Island)

20.45: Nica (Francuska) - Ajaks (Holandija)

20.45: Seltik (Škotska) - Rozenborg (Norveška)

21.00: Klub Briž (Belgija) - Istanbul Bašakšehir (Turska)