Spahija pred Zvezdu: Neprihvatljivo je da imamo devet timskih asistencija

Trener Makabija bi da njegov tim ima bolji protok lopte

Makabi Tel Aviv pred dolazak u Beograd ima dve pobede i jedan poraz, a tu izgubljenu utakmicu Ponos Izraela zabeležio je na gostovanju Olimpijakosu u prošlom kolu. Tada su imali ukupno devet asistencija što se nikako ne dopada treneru Nevenu Spahiji.

On je to i podvukao pred meč sa Crvenom zvezdom.

"To što igramo dve utakmice nedeljno ne bi trebalo da bude problem za nas. Nije to neka važna stvar za moje igrače. Moramo da delimo loptu. Ne prihvatam da imamo devet asistencija. Ne radimo to namerno, ali sama igra će nas naučiti kako da to bolje činimo", rekao je Spahija.

Meč je na programu od 19 časova u Beogradskoj areni.

