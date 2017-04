Spajić direktno sa Old Traforda: Ništa u životu nije slučajno, radi pošteno i vratiće se

Štoper Anderlehta u intervjuu za MOZZART Sport o sudaru sa Ibrahimovićem, životnoj filozofiji, pa i eventualnom transferu u Premijer ligu...

Veličina slova A A A

Čovek-planina! Neprelazan. Svuda prisutan. Podseća na jednog drugog Srbina koji je mnogo godina igrao na Old Trafordu. Sve su to utisci koje su po društvenim mrežama delili fudbalski zaljubljenici dok su gledali Uroša Spajića u sudaru Anderlehta sa Mančester junajtedom. Belgijski mediji nagradili su ga visokim ocenama u izveštajima sa meča, portali spezijalizovani za fudbalsku statistiku uvrstili su ga u tim kola u Ligi Evrope...

I sve to iako je 24-godišnji štoper, nekada projektovan u budućeg kapitena Crvene zvezde, protiv sebe imao jednog Zlatana Ibrahimovića.

“Odavno se mi poznajemo. Sigurno pet ili šest puta sam igrao protiv njega, ali nisam imao neku posebnu pripremu iako ne treba da trošim reči da ga hvalim. Igrao sam svoju igru, koncentrisao se, jer na tom nivou ni najmanje greške se ne praštaju. Dao sam sve od sebe i zadovoljan sam. Ipak je ovo bio okršaj sa najboljima, ozbiljan nivo. I da nije Murinjo uveo Felainija, pa da mogu da idu na duge lopte, na gurku... Nisam siguran da bi nam dali gol, a u penal seriji bi sve bilo moguće”, prenosi Spajić sopstvene impresije u intervjuu za MOZZART Sport.

Dobro, nije baš svime zadovoljan. Anderleht je ispao. Ali Anderlehtov prioritet za ovu sezonu je titula u Belgiji koja mu je izmicala u protekle dve sezone. Ako u nedelju savlada Klub Briž ona će mu biti u vidokrugu s obzirom da klub iz Brisela već sada ima šest bodova viška u odnosu na najbližeg pratioca. A nagrada za prikazano za Old Trafordu? Nju su već dobili. Malo je drugačija.

“Lepo je, baš je lepo bilo kad smo posle utakmice otišli da pozdravimo naše navijače, a posle nazad u svlačionice... Mislim da nam je ceo stadion aplaudirao. Doživljaj stvarno”.

Anderleht je mnoge iznenadio. I same Engleze. Jeste taj klub član stare evropske aristokratije, ali odavno su najbogatiji odmakli. Međutim, Kraljevski klub iz Brisela nije delovao inferiorno na Old Trafordu. Bio je Junajted bolji, ali bilo je i situacija, da samo Sofijanu Haniju nije pobegla ona jedna lopta, gde je gigant iz Mančestera visio o koncu.

“Mi smo i pre utakmice govorili da nećemo izaći spuštenog garda. Znate kako, u poslednjih pet ili šest godina Anderleht nije imao ovako moćnu ekipu i ne mislim samo na 11 iz startne postave, nego na 15, 16, možda i svih 18. Jeste da smo mladi, ali svesni smo koliko možemo. Uostalom, Anderleht 20 godina nije bio u četvrtfinalu, a mi nismo tu bili slučajno. Nismo imali šta da izgubimo i stvarno smo uživali. Ceo taj stadion... Neopisiv osećaj. Oseća se težina tog zdanja. Igrao sam i u Parizu i u Marselju i na mnogo velikih stadiona, ali Old Traford se baš izdvaja... Šteta, baš je malo nedostajalo”.

Ali ko zna? Možda Spajić dobije priliku da mnogo češće igra na Teatru snova. Frustrirani navijači Junajteda još tokom meča su postavljali pitanje: zašto ovaj momak ne igra za nas? Javljale su se i pristalice drugih klubova.

“A-ha-ha. To su samo društvene mreže, ali lepo je čuti takve komplimente. Veliki podstrek za mene. Prezadovoljan sam zaista. Celom ovom sezonom, da sam mogao da je nacrtam ne bi ovako ispala. A što se tiče Premijer lige? Meni i jeste cilj da jednog dana budem tamo, ovo na Old Trafordu... Čuje se Englezi vole fudbal. Ali kad bude trenutak, ne sad”.

Sad je realnost Anderleht. I nema tu ničeg loše. Brisel je savršeno “legao” Spajiću, nedavno ga je Anderleht otkupio od Tuluza, ugovor traje do 2021, o odlasku ni ne razmišlja.

“Neverovatno kako se sve namestilo, ne mogu da opišem. Glupo mi je sada i da poželim nešto više od ovoga. Igram redovno, klub je redovan u Evropi, Bože zdravlja igraćemo sledeće sezone i Ligu šampiona, samo zdravlje da me posluži. U ovom trenutku, mislim da u Evropi ne postoji bolji klub da mladim igračima posluži kao odskočna daska za onaj najviši, najkvaliteniji nivo. Ali za sada ne mislim o odlasku, jedino ako dođe neka ekstra ponuda i za klub i za mene, to se u fudbalu nikad ne zna. Ali nema razloga da žurim. Mlad sam, ali već sam iskusio teške trenutke u Tuluzu i sad je najbitnije da sačuvam mirnu glavu i mislim samo o terenu. A sve ostalo će se složiti samo od sebe, kao što se i sada složilo. Kad bude pravi trenutak...”.

Dobar odnos sa trenerom Reneom Vajlerom sigurno je pomogao da Spajić ovako lepo govori o Belgiji.

“On je i insistirao da ja dođem, pa i da ostanem. Sa njim sam razgovorao i posle toga se uopšte nisam dvoumio. Odličan je trener, dobar je psiholog, zna sa igračima i vidi se to na terenu. A nije samo on. Cela ekipa, svi funkcionišemo dobro, nema zavidnih, nema negativne energije. Došao sam spreman ovde, pošto znam i engleski i francuski, pa sam se brzinski uklopio, ali nije ni bilo teško, jer je ambijent izvrstan, a momci otvoreni, komunikativni. Za mene lično to je jedan od bitnijih preduslova za rezultat. Šampionske ekipe se uglavom time odlikuju”.

Šampionski potencijal svakako je tu. Juri Tilemans bi trebalo da bude jedna od zvezda prelaznog roka u Evropi, Kara Mbođi je i zimus bio na pragu...

“Ne preterujem kad kažem da kad bi sad hteli sve da prodaju da bi bez problema uzeli više od 100.000.000 evra. Tilemans i Dendonker su već A reprezentativci iako su jako mladi, a znamo kakvu ekipu ima Belgija. Teodorčik više ni sam ne zna koliko je golova dao. Pa Mbođi, Ačempong... Još ako uzmemo titulu uradili smo pravu stvaru, jer nije isto kad je osvojiš pet puta uzastoce i kad je osvojiš posle dve godine muke”, hvali Spajić saigrače.

Jednog naravno izdvaja.

“Obradović je isto odigrao super protiv Junajted. Oporavio se posle povrede, ustalio se, šta je sve taj izdržao... I time je pokazao kakav je karakter, stalno se vraćao, nijednom nije rekao: E, ne mogu više. I isplatilo mu se. U životu se ništa ne dešava slučajno, kako radiš tako ti se i vrati. I ja verujem u to, verovao sam i kad mi je bilo teško. Kad radiš pošteno pre ili kasnije sve dođe na svoje. I neću sigurno sad da menjam navike”.

Belgija se pokazala kao pun pogodak za obojicu. Iako ljudi nemaju posebno mišljenje o tamošnjem klupskom fudbalu. U realnosti, iako često umeju i da zbune sa novotarijama prilikom osmišljavanja sistema takmičenja, Belgijanci su možda i pretekli Holanđane?

“Ne možda, nego sigurno! Ko kaže da je ovde loš fudbal nije dovoljno upućen, treba samo da pogleda kako igraju po Evropi. Ovo za sistem jeste, ni ja nisam siguran kako sve funkcioniše, posebno ovaj plej-aut i sad druga liga, ali tenzija je velika na svakoj utakmici, puni su stadioni, jedan meč može sve da okrene. I taj sistem je za gledanje mnogo interesantniji i zato je valjda i takav”.

Sistem u Srbiji je sasvim drugačiji. Čim neko odskoči – inostranstvo. Klubovi samo to i čekaju. Pa iako je još Aleksandar Janković uručio Spajiću kapitensku traku u Zvezdi, iako je Rikardo Sa Pinto insistirao samo na njegovom ostanku (zbog toga je i otišao) Uroš je otišao prerano da bi ostavio dublji trag. Derbi je naravno gledao...

“Iznervirao sam se, bezveze smo zakuvali sve”, kaže Spajić koga čim pomenemo na stranicama MOZZART Sport portala dobijemo i poneki komentar o tome kako Zvezda gura strance, a maćehinski se odnosi prema svojoj deci...

“Nije na meni o tome da pričam. To je valjda naša realnost. Da se zaradi, da se preživi... Vidim sad da se piše o smanjenju broja stranaca, ali stvarno nije to za mene tema. Ni ne pratim više toliko najiskrenije”.

Da završimo ipak na lepšim temama. Protiv Gruzije se prvi put na takmičarskoj utakmici našao na spisku selektora Slavoljuba Muslina.

“Svi znamo – eventualna pobeda nad Velsom može da napravi veliku razliku, jer bismo jednom nogom bili na Mundijalu. Svesni smo i bićemo svesni s kim igramo. Skupićemo se sigurno desetak dana pre te utakmice, nema razloga da ne uđemo punim gasom u taj meč. Na kraju, svi mi želimo na to Svetsko prvenstvo. I navijači i vi mediji i mi igrači. To mi se posebno i dopada. Što svi funkcionišemo zajedno, kao jedna zemlja. Samo da se nastavi sa pobedama”, zaključuje Spajić.

Samo da i on nastavi sa partijama kakvu je pružio u Mančesteru...

(FOTO: Action Images)