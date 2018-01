Spaletijev Plan B za Ramiresa - Vitsel! Tu je Pastoreov agent, raspliće se klupko oko Rafinje... Odakle pare?

Vaganje, vaganje...

Interove ambicije su velike, a mogućnosti - male. Shodno tome, Nerazuri i nastupaju na zimskom tržištu. Imaju plan šta bi, ali nemaju dovoljno sredstava da to i završe.

Inter je dosad doveo Lisandra Lopeza i tako pokrpio mesto šropera, a u finišu prelaznog roka gledaće se da se dovrši sve što bude moglo. Pre svega, u veznom redu. Opcija je dosta, ali nijedna nije praktično tako blizu selidbe u Grad mode.

Pregovori sa Barselonom oko Rafinje su se otegli, Pjero Auzilio je rekao vrhuški Barselone šta je imao i čeka se da se vidi šta će se desiti do ponoći. Mogućnosti su sledeće - da Inter pozajmi Rafinju do leta i onda uplati 38.000.000 evra, bez obzira na rezultat ostvaren do kraja sezone. Druga je pozajmica, uz plaćanje od 30.000.000 do 35.000.000 evra, ali ako Inter overi mesto u Ligi šampiona, pa bi određeni bonusi na ime broja nastupa dodatno uvećali transfer.

Interova borba za poštovanje finansijskog fer-pleja ne ostavljaju Interu mnogo opcija, niti su razlike toliko velike. Ali, Inter svakako sebi na grbaču stavlja novo opterećenje, iako još nije pokrpio ni ona prethodna.

Pošto Rafinja može da odgovori na više pozicija, od desnog krila, preko centralnog do ofanzivnog veznog, potencijalni transfer Havijera Pastorea ne bi remetio ništa. A upravo je ovaj posao označen kao primaran ove zime. Interu treba neko ko će da razigrava saigrače, Pastoreu se ne ostaje u PSŽ gde nema konstantnu minutažu, a danas je grunula vest da je njegov agent Marselo Simonijan došao u Milano kako bi dogovorio transfer. Takođe - pozajmicu uz opciju kupovine.

Pored Rafinje i Pastorea, Inter će pokušati da vezni zacementira i jednim igračem nešto defanzivnijih karakteristika. Tačnije, igraču koji bi dodatno povezao odbranu i napad. Odavno je poznato da je Ramires prva meta i da Interov direktor Valter Sabatini, ujedno i specijalni savetnik Suninga, vlasnika Ramiresovog Đengsua i Intera, radi na tome da se pronađe zamena za Brazilca, kako bi on došao na stadion Đuzepe Meaca. Ramires nema ništa protiv Intera, i njegov agent lobira za povratak u Evropu, ali Đengsu oteže. Traži 6.000.000 evra za pozajmicu, što je Interu mnogo.

Zato Lučano Spaleti gleda ka drugom rešenju, takođe u Kini. I to staroj želji - Akselu Vitselu. Spaleti je Belgijanca želeo u Romi svojevremeno, ali je on na kraju izabrao transfer u Tjenđin Tedu za masnih 20.000.000 evra godišnje. Jasno je da u Interu ne bi dobio ni petinu te sume, ali ga povratak u Evropu raduje. Tjenđin se, ipak, neće tek tako osloboditi svog kapitalca i traži određenu kompenzaciju. Inter ne može da ponudi mnogo, ali će probati da ide na opciju pozajmicu uz mogućnost kupovine.

Mada planovi deluju vrlo ambiciozno, pitanje je gde će Inter naći novac da ispokriva sve troškove. Već sada je u minusu 70.000.000 evra i to treba da nadoknadi kako bi izbegao kaznu Uefin FFP, a novi ciklus obračunavanja počinje tek od 1. jula. Dakle, moraće prvo da nadomesti izgubljeno i onda da proba da dogovori sa klubovima način otplate koji ne bi ulazio u ovu sezonu.

Takođe, Italiju je danas potresla vest da finansijska policija češlja papire kako bi se utvrdilo da li je bivši predsednik Erik Tohir muljao prilikom kupovine kluba 2013. godine, uz podsećanje da novi kineski vlasnici ne mogu da ulažu veliki novac zbog novih zakona u Kini...

Mnogo je posla za Auzilija i Sabatinija...

