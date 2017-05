Sparsi bez Kavaija u drugom meču finala Zapada, Popovič besan: Ubistvo sa predoumišljajem!

Najbolji strelac NBA ligaša iz San Antonija obnovio povredu skočnog zgloba, zašta trener tima iz Teksasa optužuje Pačuliju

Strateg San Antonio Spursa, Greg Popovič morao je da razočara navijače pošto je objavio da najbolji strelac njegovog tima, Kavaji Lenard po svemu sudeći neće moći da igra drugu utakmicu finala Zapadne konferencije.

Razlog za to je obnovljena povreda skočnog zgloba, što se dogodilo u trećoj četvrtini prvog meča sa Golden Stejt Voriorsima kada su Mamuze još imale lepu prednost. Po izlasku krila iz igre tim iz San Franciska je uspeo da stigne i prestigne prednost gostujuće ekipe.

Po završetku susreta Popovič se nije suzdržavao kada je pričao o povredi Lenarda, pre svega okrivljujući centra Voriorsa, Gruzijca Zazu Pačuliju zbog suviše agresivne odbrane koja je uzrokovala da ovaj iskrene zglob.

"To je bilo opasno od Pačulije i nesportski! To jednostavno niko ne radi. A ova osoba ima čitavu istoriju takvih rekacija! Imali smo 23 poena prednosti, on je naterao Kavaija da se povredi i onda smo izgubili. Da je Kavaji igrao, a da su oni pobedili, otišao bih na večeru, popio vino, sledećeg dana bih vodio trening i sve bi bilo normalno. Ali ovo je s...e! Kažu da nije imao nameru. Ma koga briga da li je imao nameru ili nije! Jeste li čuli za ubistvo iz nehata?! Pa i zbog njega ljudi idu u zatvor! Mene interesuje samo šta sam video i šta se dogodilo. Kvaji neće igrati u driugoj utakmici, jer ne želimo da mu ugrozimo karijeru. Za kasnije ćemo videti.", jasan je popularni Pop.

Druga utakmica finala Zapadne konferencije NBA igra se u sredu od 03.00 po srednjoervopskom vremenu.

