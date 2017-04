Sparsi bez popusta za Jutu, Adetokunbo ubacio 31 poen ali ne može sam…

Džezerima dišu za vratom Klipersi, Barns vodio dalas do pobede

Iako Kavaj Lenard nije blistao u poslednjoj četvrtini, San Antonio Sparsi su imali dovoljno goriva da krunišu ono što je njihov najbolji igrač izgradio tokom ranije faze utakmice. Nisu ispustili prednost u finišu i savladali su Jutu 109:103. Džezeri strepe za četvrto mesto na Zapadu i prednost domaćeg parketa u doigravanju. Klipersi im dišu za vratom sa istim brojem pobeda, ali i jednim porazom više.

Sparsi su vodili skoro celu utakmicu, a Lenard je bio na svom nivou i povećavao prednost koja je u jednom delu treće četvrtine iznosila rekordnih 17 razlike. Bio je to odgovor na najbolji period Jute koja je u finišu prvog poluvremena uspela u dva navrata da izjednači rezultat. Na kraju su Parker i Gasol preuzeli konce igre i overili pobedu Teksašana. Uz pomoć Andersona i Simonsa.

Milvoki se sapleo na svom terenu protiv već otpisanog Dalasa, uprkos još jednoj fenomenalnoj partiji Janisa Adetokunba (105:109). Fantastični grčki as ubacio je 31 poen u koš gostiju, ali je ostatak ekipe bio na izuzetno niskom novou, što su rasterećeni gosti uspeli da iskoriste i dođu do 32. pobede u sezoni. Maverikse je predvodio Harison Barns, koji je ubacio isto poena kao i najbolji igrač Baksa, ali su mu na putu do pobede značajno pomogli i Dirk Novicki (17 poena) i Džej Džej Barea (17).

Dalas je utakmicu prelomio u poslednjoj četvrtini, u kojoj su gosti postigli 34 poena i napravili ključni zalet ka pobedi. Milvoki je na kraju stigao do gotovo potpuno neizvesne završnice, ali je Toni Snel 11 sekundi pre kraja promašio poslednju nadu za povratak svog tima u život.

Lenard je meč završio sa 25 poena i sedam asistencija. Parker je dodao 21, Simons 17, Gasol, a Bertans 11 poena. Kod Jute su Francuzi Gober i Diao ubacili po 19 poena, ali je zakazao Hejvord sa 16 poena i šutem iz igre 6/19. Gober je dodao i 14 skokova.

Memfis je još ranije osigurao mesto u plej-ofu, ali i dalje se bori za šesto mesto. Međutim večeras je napravio veliki korak unazad jer je izgubio na gostovanju najgorem timu na Zapadu - Los Anđeles Lejkersima. Bilo je 108:103 za domaće. Odličnu partiju za pobednike pružio je D’Anđelo Rasel sa 28 poena, a na to je dodao šest skokova i pet asistencija. Džulijus Rendl ubacio je 18, a Brendon Ingram 13 poena. Ekipi Memfisa u Gradu Anđela nisu pomogle ni dobre partije Majka Konlija (20 poena i 12 asistnecija) i Troja Danijelsa (20 poena). Lejkersi su vodili manje-više tokom cele utakmice, ali nikako nisu uspevali da se odlepe. U poslednji minut meča ušlo se sa vođstvom domaćina od 101:97, a domaćin je u penal završnici ipak uspeo da odbrani trijumf.

