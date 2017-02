Spartakov juriš na FMP: Predsednica veruje u čuda!

"Kada posmatramo protiv koga smo sve mogli da igramo, dobili smo možda i najlakšeg protivnika", tvrdi Josipa Ivanković, predsednica subotičkog kluba

Oči u oči, 22 godine kasnije - Žućkova levica i subotički Spartak!

Finansijski stabilni, ambiciozni u granicama postojećih mogućnosti i lišeni rezultatskog pritiska Golubovi su otputovali u Niš ispustivši belu zastavu na putu dugačkom više od 400 kilometara. Prepreku broj jedan na završnom turniru Kupa Radivoja Koraća predstavljaće novi-stari učesnik jadranskog karavana FMP na premijeri u dvorani Čair (17.00, Arena Sport 1).

Naslov vicešampiona Kupa iz 1995. godine nije jedini pečat koji je klub ostavio u istoriji srpske košarke. Spartak će, naime, ostati upamćen kao prvi klub koji je imenovao damu za predsednicu! Radi se o Josipi Ivanković koja je u razgovoru za MOZZART Sport iskrenom do srži između ostalog otkrila…

"Možda nisam merodavna da pričam o košarci koliko moji saradnici, ali otkako sam preuzela klub (kraj avgusta 2015. godine, prim. aut) dosta toga sam naučila. Kada je jedna od utakmica završena nerešenim rezultatom mislila sam da će pobednika odlučiti bolji izvođač slobodnih bacanja", smeje se Josipa i dodaje:

"Sada znam šta je 'pik en rol', zonska odbrana i mnoge druge stvari...".

Kako igrači gledaju na činjenicu da klubom rukovodi žena koja nikada ranije nije imala dodirnih tačaka sa sportom?

"Postoji uzajamno poštovanje, naravno. Stvorena je sjajna atmosfera, porodična, i to je jedan od razloga zbog kojeg rastemo".

Sa problemima u košarkaškom svetu do sada se nije suočavala. Međutim, njen izbor izazvao je negativnu reakciju kod dela sugrađana.

"Znate već kako stvari kod nas funkcionišu. Ljudi teško prihvataju tuđi uspeh, a ja sam uz pomoć gradonačelnika Bogana Labana i ostalih ljudi u klubupodigla klub na noge i to je ono sa čim se pojedinci teško mire. Redovno isplaćujemo igrače i nemamo zaostalih dugovanja. Objektivno nismo u vrhu kada je reč o visini ugovora u Košarkaškoj ligi Srbije, ali ono što je potpisano to će da bude ispoštovano".

Da li vlada euforija, s obzirom da je Spartak poslednji put učestvovao na završnom turniru Kupa pre više od 20 godina?

"Plasman je sam po sebi uspeh za sve u klubu. Uprava veruje u svoje momke, mada ne bi bilo objektivno da se očekuje bilo kakav ozbiljan rezultat. FMP je apsolutni favorit protiv nas, ali je ruku na srce bio protivnik kog smo priželjkivali. Najkraće rečeno - verujemo u čuda".

Subotica je našoj košarci podarila "buket" uspešnih sportista (Dejan Koturović, Nenad Čanak, Nikola Kalinić...), nekoliko njih se u domovinu vratilo sa reprezentativnim odličjem. Ima li najseverniji grad konja za još koju trku?

"Naravno. Na poziciji plejmejkera nismo želeli da dovodimo pojačanja, već smo mesto prvog organizatora igre obezbedili za Miloša Nikolića i on je za sada istakao kandidaturu za budućeg plejmejkera na koga bi Srbija mogla da računa. Uverena sam u to. Ne želim da nabrajam, nekoga ću zaboraviti, pa šta posle?".

"Za neke dublje analize, moraćete da se obratite treneru Dušanu Alimpijeviću (smeh)", podvlači crtu Ivankovićeva u razgovoru za naš portal.

Neka bude povoda, za ostalo ćemo lako...

Piše: Nikola Drenovac

(Fotografije preuzete uz odobrenje urednika portala subotica.com)