Spartakova poruka Partizanu: Ne damo vam Ivanovića ni za 390.000 evra!

„On je miljama daleko od Humske“, poručio prvi čovek Subotičana Dragan Simović

Teško će Partizan do Đorđa Ivanovića. Nije tajna da je najkorisniji igrač Superlige u dosadašnjem delu sezone izrazio želju da dođe u Humsku, ali... Prvi čovek Spartaka Dragan Simović poručio je u razgovoru za Informer da je sjajni plejmejker miljama daleko od Humske.

Odnosno da Ivanović vredi više od 300 hiljada evra koliko nudi šampion.

„Sad da imam ponudu od 390.000 evra i 20 odsto, ne bih ga prodao! Partizan je miljama daleko od Ivanovića. Oni nude 300.000 evra i 10 odsto. Legija nudi 350.000 evra i 15 odsto. Ne može! Ne damo! Zna se koliko igrač vredi. Ima nekolko ponuda za njega. Prihvatićemo isključivo onu koja nas zadovolji ili neće ni ići“, rekao je Dragan Simović za Informer.

On je dodao da razume želje Ivanovića, ali istakao da i igrač gleda gde će najviše da profitira.

„Možemo da imamo razumevanja za njegove želje ako je reč o nekim malim razlikama u parama, ali uveravam vas da ni on sam nije gadljiv na novac! On malo jeste, a malo i nije rekao da hoće samo u Partizan. Ljudi misle da mogu da nam ga uzmu medijskim pritiscima i marketingom. To ne ide tako. Nemamo mi prostora da nekom poklanjamo igrača“.

Na poslednjoj kontrolnoj utakmici Spartaka Đorđe Ivanović nije igrao, ali će biti u ponedeljak u avionu za Antaliju, na drugi deo priprema.

„Ivanović u subotu nije igrao iz predostrožnosti, jer nećemo da rizikujemo da se povredi protiv slabijeg protivnika, ako mu je već transfer blizu. Nije igrao ni Radovanović, koji je otišao u toku dana u Vojvodinu. Osim ako se nešto ne desi danas u toku dana, Ivanović će putovati sa ekipom u Antaliju. On je igrač Spartaka, ima ugovor još godinu i po i ništa mu ne fali ovde“, dodao je Simović.