Spartakovo šilo Đorđe Ivanović: Bilo je tu svega... I kroz noge i pete

“Iskreno, mislio sam da ćemo da se borimo za opstanak, ali...“ kaže krilo Subotičana posle odlične role u remiju sa Partizanom

Veličina slova A A A

Na papiru, nije to bio senzacionalan prelazni rok u Subotici, čak ni za superligaške uslove. Ali čini se da je uprava Spartaka najviše dobila kada je pogodila sa izborom trenera. Jer to kako igra ekipa Aleksandra Veselinovića više ne može da se shvati kao slučajnost. I ne može da se ignoriše. Spartak je treći na tabeli. I Spartak na osnovu toga kako igra zaslužuje da se svrstava u najuži krug kandidata za izlazak na evropsku scenu.

"Daleko je to. Sve zavisi od ovog sad prelaznog roka. Od toga ko će da ode pre svega, pa do toga ko će da dođe", čvrsto stoji na zemlji Đorđe Ivanović, jedan od najboljih Spartakovih igrača u nedeljnom remiju sa Partizanom, koji je po svemu što smo videli na terenu vrlo lako mogao da bude i pobeda.

U mini intervjuu za MOZZART Sport ceni da Spartak ipak mora da bude ponosan.

"Zaslužili smo da tri boda. Ali dobro, nije loše ni 1:1 kad je preko puta Partizan. Sve u svemu, dobra utakmica za nas", nastavlja skromno 22-godišnji krilni fudbaler koji je crno-belima pravio ogromne probleme po Spartakovoj desnoj strani terena.

Sa odbrambenim igračima Partizana odlično se nosio, ali nažalost po Ivanovića među stativama beogradskog tima bio je verovatno najbolji golman sa kojim se susreo u dosadašnjoj karijeri. Vladimir Stojković je u nekoliko navrata spasavao crno-bele. Bio je nepremostiva prepreka i za Ivanovića.

"Nema šta, sve pohvale! Iskusan, dobar, dugo već i reprezentativac, jer je - u to nema sumnje - naš najbolji golman", hvali Ivanović.

Rečitiji postaje kad se povede priča o Spartakovom timu. Pa tako na konstataciju da je izgledalo da Subotičani zaista uživaju na terenu sa dečačkim osmehom kaže: "Pogotovu juče. Svega je tu bilo. I kroz noge. I pete".

Zasluge za dobru igru ravnomerno deli sa saigračima. I pre svega trenerom Veselinovićem, koji je - tek da podsetimo - krajem prošle sezone izdržao 17 dana na klupi Vojvodine. Veče pre derbija sa Partizanom podneo ostavku zbog, kako je sam rekao, "nemogućnosti sprovođenja svojih ideja". Dugo se šuškalo posle toga, da je Veselinović napustio Novi Sad zato što su čelnici kluba želeli da mu se mešaju u posao i biraju tim. Sedam meseci kasnije čini se da je baš Voša tu najviše izgubila.

"Pre svega, on je čovek ljudska veličina! I on i ostatak stručnog štaba. Tu je i otac Mijata Gaćinovića, Vlado", ne krije oduševljenje odnosom sa šefom Đorđe Ivanović.

"Mnogo dobar trener, posebno sa mladim igračima. Zna da podigne ekipu.Pozicija na tabeli sve govori. Iskeno, ja prvi nisam očekivao da ćemo da budemo treći na tabeli. Pre sam bio u fazonu da ćemo da se borimo za opstanak. Mnogo smo mlad tim, prosek godina 21. To su sve mahom momci od oko 20 godina. Plus Hajdin recimo došao iz treće lige, a vidite kako je sinoć odigrao. Sve nas je trener ukomponovao lepo i zaista sada izgledamo kao dobra i ozbiljna ekipa. Tera nas šef da igramo napadački, gde god da igramo. Verujte, gde god da ga stavite taj će čovek imati rezultate samo da ga pustite da radi", hvali dalje Ivanović.

A gde dalje za samog Ivanovića?

"Naravno da mi je kao i svakom drugom cilj da jednog dana odem u neku jači ligu, neko inostranstvo. Ali sad je rano da pričamo o tome. Sve može da bude, a ništa i ne mora. Za sad sam igrač Spartaka i samo o Spartaku i razmišljam", odgovara.

NISAM INDIJANAC PA DA NEKOG NAPADAM

Za kraj i jedno pomalo neprijatno pitanje. Mnogi su mu navijači crno-belih zamerili na verbalnom konfliktu sa Partizanovom legendom Sašom Ilićem pred kraj i posle meča. Ivanović smatra - bez potrebe.

"Sve je to bilo - fudbalski. Ništa preko mere. Ja sam malo probao da zadržavam vreme, on mi je nešto rekao, ja mu odgovorio na svoj način, ali stvarno ništa preko mere. I nije tačno da sam ja posle nekoga napadao, nekog Rankovića ne znam ni ko je to. Pa ja sam već imao žuti karton, nisam indijanac pa da rizikujem da bez razloga dobijem i crveni. Ničega tu nije bilo, ali dobro - ko gubi ima pravo da se ljuti. Mada ovde Partizan nije izgubio, ali njima je remi kod kuće - kao da jesu", kaže Đorđe Ivanović.

Bez sumnje, jedan od superligaških igrača na koje bi trebalo da obratite pažnju ako volite dobar fudbal.

(FOTO: Star Sport)