SPECIJAL (Zvezda - Uniks): Dvocifena razlika najrealnija, vreme je da se Zvezda raspuca!

Pogledajte slobodne igre za večerašnji okršaj u Beogradskoj areni

Slavlje Darušafake u Bambergu umanjilo je važnost pobede Crvene zvezde u pretposlednjem kolu ligaškog dela Evrolige, ali je i pored toga srpski šampion veliki favorit za pobedu u večerašnjem meču sa Uniksom (19.00, TV Sportklub 1).

Kvota na pobedu izabranika Dejana Radonjića u standardnoj ponudi je 1,50, a u Trostrukom superparu 1,60, ipak, za ljubitelje specijalnih kvota tu su slobodne igre.

Za one koji veruju da će crveno-beli pobediti dvocifrenom razlikom tu je kvota 2,20, dok je za one najhrabrije spremljena kvota 10,00 za igru - Zvezda pobeđuje u svakoj četvrtini. Crveno-beli su u prethodna tri meča prosečno postizali 59 poena, pa bi moglo da se dogodi da se večeras konačno raspucaju. Kvota za to da će postići preko 89,5 poena na meču je 6,50.

NIJE BAŠ DA NIJE VAŽNO

Na poslednjem meču protiv Budućnosti Zvezda je gađala 5/24 za tri. Protiv Barse 5/29, protiv Olimpijakosa 7/20, a kvota da će večeras ubaciti preko 8,5 je 3,50.

Ognjen Kuzmić je jedan od igrača čija je forma u padu, pa je možda došao trenutak i da se tu drastično promeni situacija. Za one koji veruju da Zvezdin div večeras može do dvocifrenog broja poena i skokova tu je kvota 5,00. Slično je i sa Markom Simonovićem, koji bi mogao da se raspuca i prebaci granicu od 3,5 trojki na večerašnjoj utakmici. Kvota za tu igru je 3,20, baš kao i za to da će Marko Gudurić ubaciti više od 2,5 trojke protiv Uniksa.

Za one koji još uvek veruju u vanserijski uspeh crveno-belih tu je igra - Zvezda će se plasirati na Fajnal for Evrolige, sa kvoto 10,00.

SVE KVOTE IZ SPECIJALA:

8514: Zvezda pobeđuje dvocifrenom razlikom - kvota 2,20

8515: Zvezda pobeđuje u svakoj četvrtini - kvota 10,00

8516: Zvezda postiže preko 89,5 poena na meču - kvota 6,50

8517: Zvezda postiže preko 8,5 trojki na meču - kvota 3,50

8518: Kuzmić će imati dvocifren broj i poena i skokova na meču - kvota 5,00

8519: Simonović postiže više od 3,5 trojki na meču - kvota 3,20

8520: Gudurić postiže više od 2,5 trojke na meču - kvota 3,20

8568: Zvezda će se plasirati na Fajnal for Evrolige - kvota 10,00

(FOTO: Star Sport, mozzartbet.com)