Specijalna Partizanova teorija: Četiri čoveka, pet nula i Stojke na golu

Odbrana crno-belih veruje u još jedno dobro izdanje na početku grupne faze Lige Evrope protiv Jang Bojsa (19.00)

(Od izveštača MOZZART Sporta iz Berna)

Tu gde je jedan čovek, može biti i najveći naučni um planete, promenio pogled na svet. Tu gde se zadubio u knjige i čovekovu stvarnost shvatio drugačije od drugih. Tu Partizan želi da bude različit kao što je u svoje vreme, pre više od jednog veka, bio Albert Ajnštajn.

Da se odmakne od uvrеženog mišljenja.

Vanvremenski naučnik postavio je 1905. Specijalnu teoriju relativnosti, odmakao se od dotad poznatih postulata sačinjenih u Galileovo i Njutnovo doba, a dolazak u grad u kome je studirao kao da je inspirativno delovao za crno-bele, pošto će samo 1.800 metara od ulice Kramgeze - Albertovog doma iz studentskih dana danas pretvorenog u Ajnštajnov muzej - na Jangbojsovom stadionu "Švajcarska", pokušati da pokažu da su unikatni, tako što će odbraniti svoju teoriju.

Teoriju nesavladivosti.

Njene osnove postavljene su u Novom Sadu, kad je Marko Jovičić sačuvao mrežu (0:0), a obrise dobile u naredna četiri meča od kojih su tri bila izazovna: Videoton kući 0:0, revanš u Felčutu 4:0, večiti derbi na Marakani 0:0 i rutinska prvenstvena pobeda nad Mladosti iz Lučana 3:0.

"Može i šesti put uzastopno Partizan da ne primi gol. Prethodnih pet utakmica nam daju za pravo da razmišljamo o tome. Ulivaju samopouzdanje ekipi", uverava kapiten crno-belih Miroslav Vulićević uoči početka Grupe B Lige Evrope (19.00, TV Arena sport 3).

Jasno je da bi stabilnost poslednje linije trebalo da bude polazna osnova za odbranu "teorije nesavladivosti", koju je baš uoči gostovanja Vojvodini pre mesec dana skicirao Miroslav Đukić.

"Znamo kakav je igrač bio naš trener. Podelio nam je savete kako da se postavimo, kako da uđemo u duel... Bilo je potrebno vreme i njemu i nama da se naviknemo jedni na druge, iako je ekipa maltene ostala na okupu. Možda nas je malo kilaviji početak sezone eliminisao od Olimpijakosa, ali je posle te utakmice sve izgledalo dosta bolje", pojasnio je desni bek Partizana.

Odmah do njega trebalo bi da dejstvuje štoper koji je standardno počeo da igra baš od pomenutog susreta na "Karađorđu" i ostavio više nego povoljan utisak na struku i navijače srpskog prvaka, Nemanja R. Miletić.

"Na početku smo primali glupe golove, Olimpijakosa i Voždovca. Posle toga smo sastančili, pogledali se u oči i znali smo da više ne može tako, jer smo matirani svaki put na isti način. Našim greškama. Hvala bogu, krenulo nas je. Najbitnije je da ceo tim radi za nas, jer nisu samo poslednja četvorka i Stojković na golu zaslužni za ove rezultate, već ceo tim", smatra novajlija iz Vesterloa, koji će i večeras imati dosta posla, sa fizički jakim napadačima Jang Bojsa.

Miletić, razume se, ne može da garantuje "nulu", ali...

"Nadam se da Partizan može i ovu utakmicu da završi bez primljenog gola. Dobro funkcionišemo u defanzivi. Sposobni da ostanemo neporaženi. S obzirom kakvu ekipu imamo, idemo večeras na tri boda. Mada, bili bismo bili zadovoljni nerešenim rezultatom, jer kasnije igramo na našem terenu", dodao je nekadašnji prvotimac Borca i Vojvodine.

On se još uhodava, dok je Bojan Ostojić starosedelac, prevalio je preko glave sezonu velikih izazova, naučio da funkcioniše pod pritiskom i jasno mu je da se od crno-belih večeras očeluje da u odbranu funkcionišu besprekorno.

Poput švajcarskog sata.

"Najbolje je kad se ne primi gol, a ekipa pobedi. To nas drži jakim. Došli smo da odigramo na gol više. Znamo da je veliki ulog na stolu. Nisam znao do juče da im se povredio prvi napadač Gijom Oro, jer sam se spremao na to da će da ga traže duglim loptama, međutim, mislim da će Jang Bojs nastaviti da igra tim stilom, a mi mormao da budemo maksimalno spremni", dodao je iskusni štoper.

Crno-beli su sinoć trenirali na stadionu "Švajcarska", upoznali se sa veštačkom travom za koju mnogi uveravaju da je prednost domaćina.

"Prošao sam sve moguće veštačke podloge u Srbiji , čak igrao sa šest krampona, zbog čega su se ljudi hvatali za glavu. I gol Voždovcu sam dao. Izgleda da mi to odgovara. Nije problem", smeška se Ostojić.

Spisak igrača u polju, zaslužnih što Partizan nije primio gol pet utakmica dopunio je Nemanja G. Miletić. U Bern je doputovao podignutog samopouzdanja posle minijature na suprotnom kraju terena kad je otvorio sef Lučanaca minulog vikenda.

„Miroslav Đukić je potencirao da moramo da 'stisnemo' odbranu kako bi iz nje došao bolji napad. Četvorka pozadi dobro funkcioniše i to se lepo videlo u pomenutim susretima. Uveren sam da možemo takve partije da ponovimo, počev od susreta sa Jang Bojsom, pogotovo što nam je napad potentan da rival maltene ne zna odakle mu sve preti opasnost", precizirao je Miletić.

Jer, što reče Ajnštajn, "vreme i prostor zavise od stanja kretanja njegovih posmatrača" ili "različiti posmatrači na drugačiji način gledaju iste događaje".

Kao Jang Bojs i Partizan. Večeras.

STOJKOVIĆ NESAVLADAN OTKAKO SE VRATIO

Veliki adut Partizana u Bernu trebalo bi da bude Vladmir Stojković. Nesavladan ove sezone. Najbolji golman Srbije najpre nije primio gol otkako se vratio u klub, a sve je začinio sjajno reprezentativnom partijom u Dablinu, pa i pored njegovog imena stoji pet utakmica sa "nulom."

Sjajan podstrek.

"Došli smo da iz skromnosti napravimo dobar rezultat. To što neki kažu da Švajcarci nisu atraktivan protivnik i što su nam tako nabacili dodatni pritisak i moranje je suludo. Razumem navijače i javnost, ali to je velika ekipa i mi igramo u gostima. Daćemo sve od sebe", uzdržan je Stojković, koji ipak priča na terenu.

