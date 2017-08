Spektakl: Odbojka, 60.000 Poljaka i Srbi sami protiv svih

Naša odbojkaška selekcija (20.30) duelom protiv domaćina otvara Prvenstvo Evrope u Poljskoj

Biće to veliki spektakl! Nacionalni stadionu Varašavi, 60.000 ljudi na tribinama i odbojkaši Srbije sami protiv svih! Teži i spektakularniji početak Prvenstva Evrope u Poljskloj izabranici Nikole Grbića nisu mogli da požele.

Međutim, optimizam domaćina i euforične priča o ogromnoj poseti mogle bi da budu adut naše selekcije na premijeri. Jesu Poljaci favoriti, ali daleko od toga da su naši odbojkaši bez šansi. Orlovi su dobili četiri prethodna meča protiv Poljaka - sve četiri u okviru Svetske lige.

„Biće zanimljivo kad Srbija povede i kada publika malo utihne. Ovo su utakmice koje se ne igraju baš svaki dan, ali ne treba da se bavimo istorijskim pričama. I sam sam uvek voleo da igram pred punim tribinama, pokušaću tu vrstu ljubavi da prensem svojim momcima“, rekao je selektor naše selekcije Nikola Grbić.

Mnogo toga su prošli naši odbojkaši da bi bili impresionirani ambijentom na varšavskoj lepotici. Uostalom, 2014.godine su igrali na istom mestu.

„Znam kako je bilo 2014.godine, znam kako sam se osećao na terenu i kako smo prošli. Ne bih želeo da se tako nešto ponovi, pa ćemo učiniti sve da na prvom meču na prvenstvu ostavimo dobar utisak, odigramo na kvalitet i ako je moguće pobedimo“, rekao je Dragan Stanković.

RASPORED UTAKMICA:

A GRUPA – GDANJSK (ERGO ARENA):

1. KOLO – ČETVRTAK, 24. AVGUST:

VARŠAVA – NACIONALNI FUDBALSKI STADION:

(1,55) POLJSKA – SRBIJA (2,29) 20,30

GDANJSK:

(1,65) FINSKA – ESTONIJA (2,11) 17,30

2. KOLO – SUBOTA, 26. AVGUST:

SRBIJA – ESTONIJA 17,30

POLJSKA – FINSKA 20,30

3. KOLO – PONEDELJAK, 28. AVGUST:

SRBIJA – FINSKA 17,30

POLJSKA – ESTONIJA 20,30

B GRUPA – ŠĆEĆIN (AZOTI ARENA):

1. KOLO – PETAK, 25. AVGUST:

(2,41) SLOVAČKA – ČEŠKA (1,50) 17,30

(1,30) ITALIJA – NEMAČKA (3,20) 20,30

2. KOLO – NEDELJA, 27. AVGUST:

ITALIJA – SLOVAČKA 17,30

NEMAČKA – ČEŠKA 20,30

3. KOLO – PONEDELJAK, 28. AVGUST:

SLOVAČKA – NEMAČKA 17,30

ČEŠKA – ITALIJA 20,30

C GRUPA – KRAKOV (TAURON ARENA):

1. KOLO – ČETVRTAK, 24. AVGUST:

(3,55) BUGARSKA – RUSIJA (1,25) 17,30

(1,15) SLOVENIJA – ŠPANIJA (4,70) 20,30

2. KOLO – SUBOTA, 26. AVGUST:

RUSIJA – SLOVENIJA 17,30

BUGARSKA – ŠPANIJA 20,30

3. KOLO – PONEDELJAK, 28. AVGUST:

BUGARSKA – SLOVENIJA 17,30

RUSIJA – ŠPANIJA 20,30

D GRUPA – KATOVICE (DVORANA SPODEK):

1. KOLO – PETAK, 25. AVGUST:

(1,30) HOLANDIJA – TURSKA (3,20) 17,30

(1,05) FRANCUSKA – BELGIJA (7,70) 20,30

2. KOLO – NEDELJA, 27. AVGUST:

BELGIJA – TURSKA 17,30

FRANCUSKA – HOLANDIJA 20,30

3. KOLO – PONEDELJAK, 28. AVGUST:

BELGIJA – HOLANDIJA 17,30

FRANCUSKA – TURSKA 20,30

OSMINA FINALA – SREDA, 30. AVGUST:

TERMINI MEČEVA OSMINE FINALA SU 17,30 I 20,30 ČASOVA.

KRAKOV:

A 2 – C 3

C 2 – A 3

KATOVICE:

B 2 – D 3

D 2 – B 3

ČETVRTFINALE – ČETVRTAK, 31. AVGUST:

TERMINI MEČEVA ČETVRTFINALA SU 17,30 I 20,30 ČASOVA.

KRAKOV:

(1) A 1 – POBEDNIK MEČA C 2 – A 3

(3) C 1 – POBEDNIK MEČA A 2 – C 3

KATOVICE:

(2) B 1 – POBEDNIK MEČA D 2 – B 3

(4) D 1 – POBEDNIK MEČA B 2 – D 3

KRAKOV:

POLUFINALE – SUBOTA, 2. SEPTEMBAR:

TERMINI MEČEVA POLUFINALA SU 17,30 I 20,30 ČASOVA.

POBEDNICI MEČEVA 1 i 2

POBEDNICI MEČEVA 3 i 4

KRAKOV – 3. SEPTEMBAR:

FINALE: 20,30

MEČ ZA TREĆE MESTO: 17,30

RIVALITET SRBIJE I POLJSKE:

SRB (YUG, SCG) – POL 11 2 9 12:28

1955.

JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL) 1:3 (15:10, 13:15, 5:15, 14:16)

1958.

JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL) 0:3 (9:15, 5:15, 15:17)

1963.

JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL) 1:3 (12:15, 9:15, 15:7, 12:15)

1967.

JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL) 0:3 (7:15, 13:15, 12:15)

1975.

JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL) 0:3 (7:15, 8:15, 8:15)

1979.

JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL) 0:3 (8:15, 6:15, 8:15)

1989.

JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL) 1:3 (16:14, 6:15, 11:15, 8:15)

MEČ ZA SEDMO MESTO:

JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL) 1:3 (5:15, 16:14, 6:15, 3:15)

1991.

JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL) 3:1 (6:15, 16:14, 16:14, 15:3)

2001.

JUGOSLAVIJA (YUG) – POLJSKA (POL) 3:0 (25:19, 25:14, 25:22)

2003.

SRBIJA I CRNA GORA (SCG) – POLJSKA (POL) 2:3 (22:25, 25:22, 28:26, 19:25, 13:15)

(FOTO: MN Press, Printskrin)