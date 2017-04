SPEKTAKL! Teodosić spasao CSKA od strašne Baskonije

Kapiten srpske košarkaške reprezentacije postigao trojku, pre toga i dva slobodna bacanja u najvažnijim trenucima i slomio duh gostima iz Vitorije - 98:90

Ludnica odmah na startu četvrtfinala Evrolige - CSKA se provukao u Moskvi! A heroj aktuelnog evropskog šampiona je Miloš Teodosić!

Kada je najteže, kapiten košarkaške reprezentacije Srbije izvuče iz rukava delić svoje magije potrebne da bi se došlo do velike pobede. Upravo tako bilo je večeras u Megasport Areni, gde je strašna Baskonija bila nadomak senzacije, ali je na kraju pogubila sve konce i doživela zasluženi poraz - 98:90 (26:19, 18:21, 28:22, 26:28)!

Bila je to ludačka, ratnička bitka do poslednje sekunde. Odnosno, do poslednja dva minuta utakmice, kada je Baskonija potpuno nestala sa radara! A za sve je bio najzaslužniji Miloš Teodosić. Srpski as je na ulasku u poslednja dva minuta meča prvo sa dva realizovana slobodna bacanja doneo izjednačenje rezultata, nakon što je Baskonija na krilima Tornikea Šengelije došla do vođstva, da bi onda trojkom „ubio“ goste u pojam i konačno mu slomio duh. Upravo posle te Teodosićeve trojke Baskonija do kraja utakmice nije ubacila ni poen, dok je CSKA serijom 10:0, sa linije slobodnih bacanja overio trijumf.

Teodosić je bio daleko najefikasniji igrač oba tima sa 22 poena (4/9 za tri), čemu je pridodao i pet asistencija i dva skoka, dok ga je u stopu pratio Nando De Kolo sa 17 koševa, ali i četiri izgubljene lopte.

Baskonija je tokom prvih 40 minuta ove četvrtfinalne serije pokazala da i te kako može da zada snažan udarac favorizovanom protivniku. I pitanje je šta bi bilo da je pokušaj Toka Šengelije pri rezultatu 93:90 za domaćina zatalasao mrežicu, iako je lopta dugo igrala po obruču... Možda bi se sve rešavalo u poslednjoj sekundi, možda bi se dogodila senzacija. A možda bi CSKA svakako rešio meč u svoju korist.

Moskovska Armija dobila je materijal za prepravku, a na Baskoniji je da pokaže reakciju nakon ovog poraza. Jer, mnogo će biti važno da li će gosti iz Vitorije uspeti da se vrate posle ovakve drame.

Opet, Teodosiću i De Kolou biće potrebno mnogo više od ostatka tima, ako CSKA želi lakšim putem do F4 Evrolige.

Kod Baskonije odličan je bio Šejn Larkin sa 17 poena, ali i pet izgubljenih lopti. Rodrig Bobua ubacio je 13, a Johanes Vojtman, Adam Hanga i Toko Šengelija po 12 koševa.

EVROLIGA - ČETVRTFINALE, PRVI MEČEVI

Utorak

CSKA Moskva - Baskonija 98:90

/Teodosić 22 - Larkin 17/

20.00 Panatinaikos - Fenerbahče

Sreda

20.00 Olimpijakos - Anadolu Efes

21.00 Real Madrid - Darušafaka

Napomena - drugi mečevi igraju se u istim terminima, dva dana posle prvih susreta

(FOTO: Star Sport)