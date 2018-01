Sportski direktor SPAL-a: I Everton i mi smo morali da napravimo ekonomske žrtve…

„Nije bilo lako da se postigne dogovor sa svim uključenim stranama. On će nam doneti kvalitet koji nedostaje u našem veznom redu“, rekao je Davode Vanjati

U italijanskom SPAL-u veruju da su angažovanjem Evertona Luiza iz Partizana ostvarili najvažniji posao u zimskom prelaznom roku. Pozicija zadnjeg veznog igrača bila je goruća u ekipi Leonarda Semplićija, koja će morati da poradi na defanzivi u nastavku sezone kako bi pokušala da opstane u Seriji A.

Sportski direktor kluba iz Ferare Davide Vanjati otkrio je da su pregovori bili komplikovaniji nego što je izgledalo.

„Nije bilo lako da se postigne dogovor sa svim uključenim stranama. I mi i igrač smo morali da napravimo ekonomske žrtve da bismo došli do ove tačke. Evertona smo pratili od početka sezone, išli smo da gledamo nekoliko utakmica Partizana u Beogradu. On će nam doneti kvalitet koji nedostaje u našem veznom redu, a to je defanziva i sposobnost brze tranzicije“, rekao je Vanjati.

Zadovoljstvo odlaskom u jednu od najjačih liga na Starom kontinentu nije krio ni Brazilac.

„Srećan sam što sam ovde, dobro sam prihvaćen od svih, ne mogu da dočekam da se oprobam u teškoj ligi kao što je italijanska. Ovo je veoma važan korak u mojoj karijeri, dolazim u dobar tim koji može da ostvari svoje ciljeve“, rekao je Everton.

Il primo scatto di Everton Luiz Guimarães Bilher con la maglia biancazzurra della @spalferrara #ForzaSPAL pic.twitter.com/32YBByHncC — SPAL (@spalferrara) January 25, 2018

O mestu u timu…

„Moja omiljena pozicija je u veznom redu ispred odbrane. Moj stil igre je kao borba, ponekad preteram, ali znam da u Italiji moram da igram sa znatno više opreza“.

Sunarodnici Felipe, Sionek i mladi Barbosa su mu od velike pomoći.

„Mnogo mi pomažu u ovom trenutku, pogotovo Felipe koji mi objašnjava neke stvari kada ih stvarno ne razumem“, zaključio je Everton.

SPAL u nedelju od 12.30 dočekuje Inter na svom terenu, videćemo da li će se u startnoj postavi naći i novopečeno pojačanje.

(FOTO: Srar Sport, Tviter)