Sprema se nešto veliko - Paratići u Milanu dogovara Bonućijevog naslednika!

U danu kada je Italija na nogama zbog dogovorenog transfera Federika Bernardeskija iz Fjorentine, uprava Juventusa aktivno radi na tome da što pre navijačima predstavi naslednika Leonarda Bonućija! A to bi vrlo lako mogao da bude - Hoze Himenez.

Fabio Paratići, direktor Juventusa i desna ruka Bepea Marote, viđen je danas u jednom restoranu u Milanu kako razgovara sa Pakom Kasalom, agentom Atletikovog štopera. To je odmah izazvalo pravu buru u Italiji, pošto se od Bonućijevog transfera na San Siro licitiralo o tome koga će Juventus dovesti. Najviše su se pominjali Kostas Manolas i Stefan De Fraj, ali je izgleda Juventusov izbor pao na rezervnog štopera Atletika. Koji, doduše, ima otkupnu klauzulu postavljenu na 45.000.000 evra.

Himeneza je prošle godine jurio i madridski Real, ali je Čolo Simeone tada kategorički odbijao da se odrekne urugvajskog štopera sa španskim papirima.

Ono što bi vrlo lako moglo da ubrza transfer jeste to što Himenez sa Atletikom ima ugovor do sledećeg leta, te što je njegova budućnost u klubu i dalje prilično neizvesna. On je prošle sezone skupio tek 17 ligaških nastupa, a nije ni u ozbiljnijim Simeoneovim planovima. S druge strane, Atletiko je do januara u problemu jer neće moći da registruje pojačanja, pa je pitanje da li je klub spreman da rizikuje i pusti Himeneza.

Kako se navodi, Paratići i Kasal bi trebalo da se sastanu ponovo u narednim danima, kako bi ubrzali transfer.

(FOTO: Action Images)