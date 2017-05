Srbi, njih trojice morate da se plašite!

Predstavljamo vam najvažnije igrače u kadetskoj selekciji Republike Irske

Veličina slova A A A

Kadetska reprezentacija Srbije započinje Evropsko prvenstvo u Hrvatskoj utakmicom sa Republikom Irskom od 16.30. Samo otvaranje turnira može da odredi kompletan tok turnira, ali je protivnik sa kojim će se sastati ekipa Perice Ognjenovića potpuna nepoznanica za ovdašnju javnost.

Irci od svoje generacije imaju velika očekivanja, a trojicu igrača izdvajaju kao okosnicu selekcije Kolina O'Brajana. U pitanju su Aron Konelli iz Brajtona, Li O'Konor iz Mančester junateda i Džordan Doerti i Šefild Junajteda. Sva trojica igrača igraju u Engleskoj, kao uostalom i dve trećine igrača sa spiska ovog nacionalnog tima.

KVOTE ZA UTAKMICU SRBIJA – REPUBLIKA IRSKA

ARON KONELI (Napadač, Brajton)

U Brajton je stigao prošlog leta iz Mervju junajteda, a od januara ove godine nastupa za rezervni sastav, odnosno ekipu Brajtona do 23 godine, što samo pokazuje da je po igračkom razvoju značajno ispred svoje generacije. U decembru je postigao je pet golova na prvih pet utakmica, a sve je to došlo nakon debitanskog gola u FA kupu za mlade.

U Brajton nije stigao slučajno, već je za kadetski tim Mervjua postigao 18 golova, što nije prošlo neprimećeno. U kvalifikacijama protiv Slovačke, Grčke, Kipra, Kazahstana, Farskih Ostrva i Andore, Koneli je dao sedam golova na šest utakmica. Igrački idol mu je Tijeri Anri, a divi se i Serhiju Agueru, Fernandu Toresu i Luisu Suarezu. Irci s razlogom mnogo očekuju od njega na ovom turniru, a na dresu nosi broj 11.

Generacija na ispitu: Mogu li Pericina deca da postanu perjanica srpskog fudbala?

LI O'KNOR (Vezista, Mančester junajted)

Kada neko nosi dres Mančester junajteda, pa makar to bilo i u mlađim kategorijama, jasno je da se radi o kvalitetnom igraču. Reč je o jednom od trojice igrača Irske iz klubova koji igraju u Premijer ligu. Formalno je defanzivac, ali sa takvim karakteristikama da ga često guraju i u vezni red, jer je lagan na lopti. U Junajted je stigao prošlog leta kao kapiten reprezentacije Irske za igrače do 16 godina. I u njegovom slučaju se očekuje da uskoro dobije šansu u rezervnom sastavu Junajteda, a ima više nego ozbiljne ambicije da se domogne i prvog tima sa Old Traforda.

„Želim da igram za prvi put Mančester junajteda. Da budem iskren, ne bih odlučio da dođem ovde da nisam osetio da sam dovoljno dobar za ovaj klub. Ne verujem da bi me Mančester junajted dovodio da ne želi da se tako nešto dogodi u budućnosti“, rekao je jednom prilikom O'Konor.

DŽORDAN DOERTI (Defanzivac, Šefild junajted)

Može da se dogodi da Doerti i Konor budu tandem štopera Irske na ovom turniru. Iako nema ni 17 godina igra standardno u prvenstvu za igrače do 23 godine. Osam godina je igrao za Hom Farm, poznati klub u Irskoj za razvoj mladih igrača, a njegov kvalitet na vreme su prepoznali u Šefildu. Igrajući za Hom Farm 2015. godine je proglašen za jednog od najboljih mladih igrača Irske. Navijač je Mančester junajteda, ali mu je idol Stiven Džerard. Na dresu nosi broj četiri.

„Naš cilj je da pobedimo koliko je moguće utakmica i nadam se da možemo da osvojimo ovaj turnir. Imamo igrače koji to mogu da učine. Vredimo kao tim, imamo kvalitetne igrače, kao i veliko zajedništvo. Unutar grupe vlada pobednička atomosfera, svako želi da pobedi i to je najvažnije“, rekao je Doerti.