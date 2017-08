Srbija je baš moćna, od Grčke ni dugmići nisu ostali! Razlog više za optimizam, ali i oprez

Ekipa Aleksandra Đorđevića lišena pomoći Teodosića, Raduljice, Simonovića i Nedovića pregazila Grčku bez Adetokunba i pokazala veliki uspon forme pred nastavak priprema za Evrobasket - 93:61

Oduševljenje, ali i oprez. Dva zaključka koja jasno i glasno mogu da budu izgovorena posle furioznog uzleta Srbije na pripremnom turniru Trofej Beograda i ubedljivog trijumfa nad Grčkom - 93:61 (23:15, 22:7, 21:14, 27:25).

Izgleda previše dobro da bi bilo istinito. Ali, Srbija je zaista izgledala baš moćno. Bez kapitena Miloša Teodosića, rovitog Miroslava Raduljice, te povređenih Nemanje Nedovića i Marka Simonovića. Uprkos tome što nisu bili u sastavu, sedeli su kraj klupe sa svojim prijateljima i bodrili ih. I pored svih prisutnih anomalija i zdravstvenih problema, ekipa Aleksandra Đorđevića pokazala je veliki uspon forme pred nastavak priprema za Evrobasket. Mada, konačni rezultat bio je previsok, čak i za prijateljsku utakmicu.

Možda će zvučati preterano, ali Orlovi su se dobrim delom utakmice poigravali sa jednim od kandidata za medalju na predstojećem Evrobasketu. Sve je bilo na svom mestu – odbrana, napad, komunikacija u svim redovima. Nepogrešivi u šutu, nepokolebljivi u odbrani, brzi i konkretni u svakom napadu. Kao švajcarski sat.

Bogdan Bogdanović bio je u svom elementu i učinio je sve da odmeni starijeg kolegu Teodosića, ali i zaokruži svoj deo posla – da zatrpa koš protivnika. I sve mu je polazilo za rukom, već u prvom kvartalu uspeo je da podeli čak pet asistencija, do kraja utakmice čak devet, a kada je dobio malo prostora za manevar, usledila rafalna paljba posle koje Grci nisu znali – šta dalje? Na kraju je ubacio 14 poena i bio prva figura utakmice. U svemu mu je pomogao raspoloženi Boban Marjanović sa 11 poena i sedam skokova. Ponovo dominantna figura oba reketa, a može da raduje i to da je „kliknulo“ između dve udarne igle srpskog tima. I ne samo to. Kada se na to doda gotovo frenetična defanzivna požrtvovanost Vasilija Micića, lucidnost Vladimira Lučića (13 poena, dobra partija), pravovremenost Stefana Jovića, ali i kvalitetno, celokupno izdanje – Grčka jednostavno nije mogla da se nosi sa olimpjskim i svetskim vicešampionom.

Ruku na srce, treba biti iskren i ukazati na to da je Grčka na parketu beogradskog hrama košarke istrčala bez prve zvezde Janisa Adetokunba, koga je u rosteru odmenio Janis Burusis (13 poena, najefikasniji kod Grka), te da su Heleni imali prilično loše veče – šuterski, odbrambeno, individualno… Za to je, istini za volju, najviše zaslužna neporozna srpska odbrana, koja je većim delom meča izgledala zategnuto kao struna. Svaki šraf u sistemu bio je spreman da pruži onaj dodatni energetski procenat više, kako bi se što ranije napravila povoljna razlika i dovelo do toga da grčki asovi ostanu potpuno demoralisani.

Zato nije bilo mnogo neizvesnosti, drame. Srpski košarkaši su imali jasan cilj do kojeg su stigli najkraćim putem, bez mnogo poštede, iako je do početka Evropskog prvenstva ostalo sasvim dovoljno vremena da se koriguju određene sitnice, poput čuvanja reketa od protivničkog skoka, odabir pravih rešenja u izgradnji napada, preuzimanje u pik'n'rol situacijama… Već sredinom drugog kvartala najveća razlika iznosila je 43:16, da bi na kraju treće deonice rezultat bio gotovo nestvarnih 66:36! Pobeda je ubeležena već posle prvih 20 minuta, kada je Grčka ostala na samo sedam ubačenih, ali čak 22 primljena koša.

Do kraja utakmice Srbija je samo rutinski odradila posao i obradovala svoje sunarodnike, koji su do poslednjeg mesta ispunili tribine dvorane Aleksandar Nikolić i imali priliku da u kišnoj beogradskoj noći odgledaju pravu košarkašku kliniku na delu.

SRBIJA – GRČKA 93:61 (23:15, 22:7, 21:14, 27:25)

Dvorana: Aleksandar Nikolić.

Gledalaca: Oko 7.000

Sudije: Marko Juras, Uroš Obrknežević, Siniša Prpa.

SRBIJA: Mačvan 8, Bogdanović 14, Kalinić 4, Lučić 13, Milosavljević 4, Birčević 4, Štimac 8, Lazić 2, Micić 7, Gudurić 8, Jović 5, Kuzmić 5, Marjanović 11

GRČKA: Kalates 2, Burusis 13, Slukas 2, Papas 8, Laredcakis, Papajanis 2, Printezis 9, Papanikolau 5, Mancaris 9, Agravanis 3, Papapetru 5, Mitoglu.

