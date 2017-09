Srbija? Možemo da pobedimo i Španiju! (VIDEO)

"Znamo da će biti mnogo teško, Srbija ima mnogo dobar tim. Nemaju Miloš Teodosića i Nemanju Bjelicu, ali opet igraju jako dobro", kaže mladi kombo bek na tečnom srpskom

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Slobodan dan u Grupi D dobro je došao svim ekipama zbog rekuperacije snage i lakše taktičke pripreme za predstojeća tri kola. Doduše, u turskim redovima bilo je danas baš radno. Trening u podne, pa trening od 18 časova. Protivnik je dobro poznat, Srbija je stari takmac, mnogo je velika istorija duela ovih timova (ponedeljak, RTS, 21.00).

Po završetku šuterskog treninga i rastezanja prišao nam je Kenan Sipahi. Pozdravili smo se sa njim i odmah pitali:

„Kako ćemo da pričamo – na srpskom ili na engleskom“, na šta je usledilo:

„Kako god vama odgovara, meni je svejedno“.

Naravno, pričali smo na srpskom. Mada utakmica koja dolazi ima poseban značaj za dve ekipe zbog toga što će pobednik imati veću šansu da na kraju ipak dođe do prvog mesta u Grupi D, Sipahi kaže da pritisak od važnosti utakmice sa Srbijom ne postoji.

„Možemo da dobijemo svakog. Pa i Španiju, ako igramo 40 minuta kako treba. Izađeš, igraš i ako igraš bolje – to je to“, iskreno otvara priču talentovani kombo bek.

Odmah je nastavio...

„Znamo da će biti mnogo teško, Srbija ima mnogo dobar tim. Nemaju Miloš Teodosića i Nemanju Bjelicu, ali opet igraju jako dobro. Igramo kod kuće, pobedili smo u poslednjoj utakmici, što nam mnogo znači“.

Šta je to na šta će Turska posebno obratiti pažnju protiv Srbije i čega Orlovi moraju najviše da se paze?

„Znamo Marjanovića, moramo da ga čuvamo dobro. Svi dobro znaju ko je on, to je igrač na koga svaki tim obraća posebnu pažnju. Da pitate Ruse i ostale, isto bi vam rekli. Nije to ništa novo. Mi imamo dobre šutere – Osmana, Mahmutoglua i Korkmaza. Moramo da ih nađemo kada su sami i da iskoristimo njihov šut u našu korist“.

„Može da bude pritisak, ali kod nas je došlo do smene generacija. Mlad je tim, željan dokazivanja i ne osećamo nikakav pritisak“, jasan je Sipahi, ali napominje:

„Bolje igramo pred svojom publikom, imamo veći apetit. Igramo bolju odbranu, to je sigurno. Ove sezone samo trojica ili četvorica su igrala konstantno tokom klupske sezone, a mi ostali imamo priliku sad da igramo i želimo to da iskoristimo. Ako bismo to uspeli da uradimo bilo bi mnogo dobro. Izađemo da igramo i ako budemo mogli da pobedimo biće super“.

Bogdan Bogdanović je protiv Letonije i Rusije imao podršku Fenerovih navijača, verovatno će je imati i protiv Turske?

„Ne verujem da će mu biti teško da se snađe, ali ja ne razmišljam o tome. On možda igra u svojoj sali, ali mi igramo pred svojim navijačima, imaćemo veliku podršku“.

