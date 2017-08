Srbija napada zlato, Bugari preslišani u tri seta!

U subotu polufinale sa Nemcima

Idemo u polufinale!

Reprezentativci Srbije savladali su Bugarsku u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Poljskoj sa 3:0 (25:21, 25:22, 28:26) i tako zakazali borbu sa Nemačkom za finale (subota, 17.30).

Odlično smo ušli u meč, ali žilavi Bugari se nisu dali zahvaljujući dobroj igri u odbrani. Nakon što smo dobro otvorili prvi set, usledila je serija loših poteza u bloku, ali su se Orlovi brzo probudili i poveli sa 1:0.

Bugari su nas na startu druge deonice uhvatili na spavanju. Nemanju Petrića nije hteo smeč, Bugari su se razigrali, krenuli na sve ili ništa i na prvi tehnički tajm-aut otišli su sa plus pet. Ali, govori Nikole Grbića su urodili plodom. Sjajni Dražen Luburić, Marko Podraščanin i Uroš Kovačević, kao i serija grešaka Bugara učinili su da odemo sa plus dva na drugi tehnički tajm-aut. Potom smo vezali četiri poena i overavanje drugog seta bila je puka formalnost.

Loše smo ušli i u treći set. Nije obećavalo. Bugari su opet otišli sa prednošću na prvi tajm-aut, ali opet su Grbićeve motivacione reči urodile plodom jer smo munjevito preokrenuli. Ruku na srce, i kasnije je u pojedinim momentima Grbićevim pulenima popuštala koncentracija, ali as Nemanje Petrića kao da je dodatno motivisao Orlove. Poslao je loptu u takozvanu konfliktnu zonu, Bugari nisu imali rešenje. Do kraja smo vodili rovovsku bitku sa Bugarima i na kraju slavili sa 28:26. Nije bilo lako. Ipak, uspeli smo da prođemo dalje. I to je u ovom trenutku najvažnije.

Napadamo zlato!

(FOTO: MN Press)