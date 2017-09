SRBIJA: Oslabljeni, al i dalje među četiri!

Nije selektor Đorđević računao na ovakav sastav, ali nikad ne otpisujte srpske košarkaše

OČEKIVANJA

Aktuelni svetski i olimpijski vicešampioni s velikim ambicijama stižu u Istanbul. Ali odsustvo glavnih igrača stvorilo je velike probleme. Poslednji težak udarac zadala je povreda kapitena Miloša Teodosića. Nekako se prešlo preko Jokićevog otkaza, prougatala se knedla zbog Simonovićeve i Raduljičine povrede. Nemanja Nedović se u međuvremenu oporavio, ali će u danima pre odlaska na Bosfor biti odlučeno da li će biti spreman za Evrobasket.

Srbija nema izbora. Kreće na Evrobasket bez nekoliko važnih šrafova i opet se nada da će ući u borbu za medalje. Srbija ima kvalitet da ode do same završnice. Podsetimo da i druge selekcije muku muče sa odsustvom najboljih.

Velika snaga Srbije je Aleksandar Đorđević. Preporodio je reprezentativnu košarku i uneo neophodnu svežinu, entuzijazam i znanje. Posle godina uspeha, ali i velike krize, Sale je napravio tim u koji svi veruju. Zato i sada, kada je oslabljen neigranjem bitnih igrača, u grupi je favorita za osvajanje medalje. Od Đorđevićevog povratka vraćen je i kult reprezentacije.

Veliki teret moraće da padne na pleća Stefana Jovića, jer će biti prvi plejmejker. Nema sumnje da će moći da nadomesti Teodosićev izostanak kada je organizacija napada u pitanju. Ali šut mu je slabija tačka. Jović odlično sarađuje sa centrima, tako da će i u tom segmentu moći da zameni Teodosića. Rezervna opcija na pleju trenutno je Micić, s tim da će Bogdan Bogdanović biti zadužen za organizaciju.

Bekovsku liniju upotpunjuju upravo Bogdanović (najplaćeniji ruki u istoriji NBA lige, aktuelni osvajač Evrolige), zatim Branko Lazić i Dragan Milosavljević. Od Bogdanovića se očekuje da bude najbolji igrač Srbije, a naša prognoza je da će biti u najužem krugu za osvajanje MVP nagrade. Bogdan je sazreo i još više unapredio igru, postao je mnogo raznovrsniji u napadu.

Na svim pripremnim mečevima imao je odličnu saradnju s unutrašnjom linijom. Podredio se timu, ali će u Teodosićevom izostanku uzeti više šuteva nego inače (plus koševi) i moraće da pokriva pozicije od jedan do tri.

Poziciju krila pokrivaće Vladimir Lukić, koji se tokom priprema pokazao kao pravo osveženje u nnacionalnom timu. Odličnu saradnju uspostavio je sa selektorom tokom zajedničkih akcija u Bajernu prošle sezone, zbog čega Đorđević ima veliko poverenje u njega. Držao je dosta poena u svojim rukama, a posle Kalinićeve povrede jasno je da će imati i minutažu kakvoj se verovatno ni sam nije nadao na početku priprema.

Na poziciji pet Srbija ima Kuzmića, Štimca i Bobana Marjanovića.

Iako oslabljena neigranjem Raduljice, centarska linija je sigurno među najjačima u Evropi. E tu će Sale moći mnogo da kombinuje i da prilagođava igru u zavisnosti od rivala i rezultata. Minutaža će im biti raspoređena, tako da možemo da očekujemo da će većina ići u minus, eventualno jedan centar iz ove rotacije u plus koševa. S Bobijem sada ima širinu, pošto je mnogo težak za čuvanje, jer je visok i ono što zna leđima, usavršio je skoro do perfekcije. Plus, ima dobar šut s poludistance i ima povratnu loptu (milina za Bogdana).

Ne zaboravimo na četvorci novog kapitena Milana Mačvana, koji ima šut za tri i igraće dosta, tako da je i ovo savet za “plus koševa”. Tu je i Stefan Birčević, koji je na pripremnim mečevima često bio prvi u kontrama.

Srbija je prvi favorit u grupi. Raspored ne ide naruku, jer u prva tri kola Srbija igra protiv Letonije, Rusije, pa Turske, tako da nema mnogo prostora za postepeno dizanje forme. Dakle, u prva četiri dana, tri teška meča, a čini se da je ključ u prvom duelu. Ako Đorđevićevi izabranici dobiju neugodne Letonce, sve će biti dalje lakše. Koncepcijski, sve je ostalo isto kao i prethodnih godina (brza košarka i jaka odbrana). Srbija će mnoge konkurente zadržati na “minus koševa”.

PREDNOSTI

Manje-više prednosti su rečene. Pre svih, Đorđević i njegovi saradnici prave perfektan skauting! Bogdanović sada mora da preuzme veliku odgovornost. U protekloj sezoni je vodio Fener, zajedno s Kalinićem, do evropskog trona. Dobar deo akcija ići će na “pik” Bogdana i nekog od centara, a onda se otvara million varijanti – Bogdanovićev šut, pas centru koji se odmotava iz pika ili pas krilu koje utrčava po čeonoj liniji... Zašto ne i pas na stranu ili u ugao terena nekom od bekova?

Veoma je bitan timski duh, a u ovoj selekciji nema klanova. Svi su u službi tima, spremni su da poginu za drugoga. Bitno je da uvek neko može da ispliva i iskoči, kao što je bio slučaj na prethodnim velikim takmičenjma, tako da rivalima preti opasnost od svih 12 igrača. Gotovo svaki igrač Srbije (Simon, Štimac, Jović, Mačvan, Bogdan…) postajao je mnogo bolji nego pre okupljanja reprezentacije! Đorđević je na Trofeju Beograda delimično otkrio i tajni adut u odbrani, zonski presing 2-1-2. Protivnici će imati pakao kada Đorđević pozove ovu odbranu. Sale sada ima nekoliko vrhunskih defanzivaca u timu, i to će morati da koristi. Na pripremnim mečevima sve vrste defanzivnih varijacija izgledale su fantastično i tada se uopšte ne primećuje da nema nekoliko zvezda u timu.

MANE

Đorđević nije očekivao ovakav sastav, pravio je planove za jedne igrače, a na Evrobasketu će igrati neki drugi. Za ove iznenadne promene potrebno je vreme kako bi se uigrale nove akcije.

Đorđević će morati da nađe rešenje za protivnike koji imaju izrazito pokretne centre sa dobrim šutem (braća Gasol, Porzingis, Valančijunas…), pošto su centri Srbije nešto sporiji, pa samim tim i tanji u branjenju takvih rivala i branjenju visokog pika. Posle Bjeličine povrede, pozicija krilnog centra je takođe nešto tanja.

Biće mnogo bitno kako šuterski počinju mečeve Jović i eventualno Micić, sigurno će im protivnički treneri “davati” otvorenije pozicije. Ipak, najveći problem je što je Đorđević mnoštvo akcija pravio za Jokića, pogotovo što je oko njega trebala da se vrti igra. Simonovićeva i Raduljičina povreda zadale su dodatne glavobolje selektoru, dok ćemo videti kako će uspeti da nadomesti povlačenje Markovića iz reprezentacije. I da li će uopšte uspeti u tome? O Teodosiću nema potrebe više ni da govorimo. S njim i bez njega Srbija nije isti tim. Đorđevićev najveći zadatak biće da prikrije te izostanke i da se što minimalnije osete u igri. Po igračkom kvalitetu i tradiciji, ali više zbog timske hemije, ova selekcija je među četiri najbolje na prvenstvu!