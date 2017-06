SRBIJA - VELS (SPECIJAL): Tadić daje gol i Orlovi pobeđuju - kvota 4,50! Gol iz penala - 4,60

Ako mislite da će neko od dve reprezentacije dati gol glavom, to možete odigrati na kvotu 2,50

Reprezentacija Srbije igra veliki i veoma važan meč u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a u goste joj dolazi Vels bez Gereta Bejla 11. juna od 20.45 na stadionu Rajko Mitić.

Za ovu utakmicu vlada veliko interesovanje, a MOZZART kladionica se potrudila da vam spremi SPECIJAL kvote i da vam gledanjei praćenje utakmice bude još interesantnije. Imaćete mnogo opcija za klađenje, a na vama je samo da odaberete dobitnu kombinaciju.

MOZZART KVOTE

Srbija - Vels

Orlovi su posle pet odigranih utakmica na deobi prvog mesta sa Republikom Irskom, a tu se nalaze najviše zahvaljujući Dušanu Tadiću (strelac četiri gola) i Aleksandru Mitroviću. Recimo, gol Mitrovića - prve devetke našeg tima - uz pobedu Orlova može da vam donese prolazak kvote 2,70 (šifra: 8356). Pogodak Dušana Tadića, vedete Sautemptona koji je učestvovao maltene u svakom golu Orlova u kvalifikacijama, takođe uz pobedu Srbije može vam doneti kvotu 4,50 (8357).

Ako planirate da igrate hladne glave i deluje vam da bi Velšani mogli da iznenade u Beogradu to možete povezati uz gol recimo Remzija i to će na vaš tiket doneti veliku kvotu 22,00 (8541).

Velšani kao i svi Ostrvljani igraju dosta agresivno pa bi to moglo da donese dosta prekida.

Posebno u ovom slučaju jer bi gosti mogli da budu orijentisani na odbranu. Samo u našoj reprezentaciji ima mnogo majstora za slobodnjake, a gol direktno iz slobodnog udarca (i to bilo kog tima) mogao bi da vam donese kvotu 8,00 (8544). A gol iz penala - bilo koje reprezentacije - doneće vam kvotu 4,60 (8546).

Crveni karton na meču donosi vam kvotu 3,50 (8547), eventualni het-trik 20,00 (8548), a ako neki rezervista postigne gol, a vi se kladite na to, proći ćete kvotu 3,20 (8549).

Na kraju, nudimo vam i klađenje na prvih 10 minuta utakmice. Možete se kladiti ko bi mogao da bude pobednik u tom periodu meča, kao i na to koliko će golova pasti u prvih 10 minuta meča.

Recimo, ukoliko smatrate da bi Orlovi Slavoljuba Muslina mogli da izvrše veliki pritisak na goste već na početku meča i da iskoriste huk sa tribina i dođu do gola (ili više) u prvih 10 minuta pa u tom periodu (do 10 minuta i jednog sekunda) izađu kao “pobednik”, to vam može doneti prolazak kvote od čak 8,00!

Naravno, opcija je i sigurica da neće biti golova u prvih 10 minuta, a tu je kvota 1,17 (8554).

SRBIJA - VELS, SPECIJAL PONUDA:

8356: Mitrović daje gol i Srbija pobeđuje - 2,70

8537: Tadić daje gol i Srbija pobeđuje - 4,50

8538: Kostić daje gol i Srbija pobeđuje - 6,00

8539: Ivanović daje gol i Srbija pobeđuje - 8,50

8540: Vouks daje gol i Vels pobeđuje - 20,00

8541: Remzi daje gol i Vels pobeđuje - 22,00

8542: Robson-Kanu daje gol i Vels pobeđuje - 25,00

8543: Alen daje gol i Vels pobeđuje - 30,00

-------

8544: Gol direktno iz slobodnog udarca - 8,00

8545: Gol glavom - 2,50

8546: Gol iz penala - 4,60

-------

8547: Crveni karton na meču - 3,50

8548: Het-trik na meču - 20,00

8549: Rezervni igrač postiže gol na meču - 3,20

-------

KONAČNI ISHOD U PRVIH 10 MINUTA (DO 10:01)

8550: Srbija pobeđuje u prvih 10 minuta - 8,00

8551: Nerešeno u prvih 10 minuta - 1,15

8552: Vels pobeđuje u prvih 10 minuta - 12,00

GOL U PRVIH 10 MINUTA (DO 10:01)

8553: Jedan ili više golova - 5,20

8554: Nema gola - 1,17