Srbin najbolji košarkaš španske lige!

Novi srpski reprezentativac igra u sjajnoj formi

Srpska košarka ne treba da brine, pojavio se još jedan igrač koji obećava. Iz Španije stižu lepe vesti da je mladi srpski košarkaš Dejan Todorović izabran za MVP igrača šestog kola Endesa lige.

Prvotimac Bilbaa je blistao u prethodnom kolu najjače lige u Evropi. Todorović je u baskijskom derbiju na gostovanju Gipuskoi ostvario indeks korisnosti od 28 poena što mu je bilo dovoljno da stekne zvanje najkorisnijeg igrača lige u šestom kolu. Za 28 minuta na parketu je ubacio 22 poena (za dva poena šutirao 5/6, za tri 3/7, a penale 3/3) i upisao šest skokova i dve asistencije.

Así brilló Dejan Todorovic (@ToDeki94) para convertirse en el Jugador de la Jornada 6 en la #LigaEndesa. pic.twitter.com/PMmjPGXACM — Liga Endesa (@ACBCOM) October 30, 2017

Srbin iz Mrkonjić Grada igra u velikoj formi na početku ove sezone. Konačno je sazreo i postao jedan od nosilaca igre španskog tima.

Naravno, sve to nije prošlo neopaženo ni srpskom selektoru Aleksandru Đorđeviću i njegovim saradnicima. Todorovićevo ime se nedavno našlo na širem spisku reprezentacije Srbije za novembarske kvalifikacije za Mundobasket. Zasluženo.

Iako rođen u Bosni i Hercegovini, do sada je odbijao sve pozive da igra za selekciju BiH i čekao Srbiju. Dočekao je.

„Samo znam da moje ime stoji na spisku koji je objavljen. Suvišno je pričati koja je čast za mene da obučem dres reprezentacije. Da zaigram za svoj narod, oca, majku, brata... Mislim da je svakome jasno o čemu govorim. Dao sam do znanja ljudima iz KSBiH da želim da igram za Srbiju, a oni mi stvarno nikad nisu pravili nikakav problem oko toga. Jesu me nekoliko puta zvali da pitaju da li sam promenio stav, što ja sasvim korektno, ali ja sam još kao dečak doneo odluku da želim da igram za Srbiju, i to se nije promenilo“, rekao je Todorović nedavno u intervjuu za Mondo.

Todorović je sa 10 godina došao u Srbiju iz Mrkonjić Grada, trenirao u Novom Sadu i sa 17 godina otišao u Unikahu. Kao mlad igrač, bez velikog iskustva je prveo tri sezone u Unikahi gde nije dobio pravu šansu u prvom timu, a onda je prešao u Bilbao čiji član je već četvrtu sezonu. Ali tek u ovoj je eksplodirao i postao jedan od ključnih igrača.

Ove sezone prosečno beleži 10,8 poena po meču za 24 minuta na parketu u Endesa ligi. U Evrokupu je još bolji i ima 18,7 poena po meču. Ima 23 godine, igra na poziciji krila i u novembru ćemo ga najvervatnije videti kako debituje za reprezentaciju Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket.