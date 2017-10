Srebro za Tijanu Bogdanović u Londonu

Poraz u finalu od vicešampionke sveta...

Veličina slova A A A

Srpska reprezentativka u tekvondou Tijana Bogdanović osvojila je srebrnu medalju na Gran priju u Londonu.

Olimpijska vicešampionka je do finala bila neverovatna, pobedivši Peruanku Diez, zatim je bila izuzetno dominantna u borbi sa Hrvaticom Tomić, dok je u polufinalu savladala poznatu i trofejnu Turkinju Jildirim.

U finalu je ipak poklekla pred vicešampionkom sveta Tajlanđankom Ðankom Panipak.

Ovo je osma medalja koju je Srbija osvojila od kada postoji ovaj tip takmičenja. Četiri je osvojila Milica Mandić, a četiri Tijana Bogdanović. Milica je do sada osvojila zlato, srebro i dve bronze, a Tijana tri bronze i sada srebro.

"Svaka medalja na Gran priju je za poštovanje. Ne mogu da kažem da sam zadovoljan Tijaninom borbom u finalnom meču, poraz nije toliko bolan koliko teško pada što je od iste osobe izgubila četvrti put zaredom i to košarkaškom razlikom. To vrlo zabrinjava i stvara glavobolje. Moramo da se pozabavimo time odmah. Sa druge stane ovo je Tijani prvo finale na Gran pri turniru što je svakako za poštovanje", izjavio je trener Dragan Jović.

Istog dana borila se i Vanja Stanković, aktuelna svetska šampionka, koja je zaustavljena u četvrtfinalu.

(foto: MN Press)