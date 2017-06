Srećan kraj bajke

"To bi za mene predstavljalo osvajanje Lige šampiona i Zlatne lopte", kaže Đanluiđi Bufon

Legenda. Majstor. Bog fudbala. Car gol-linije. Ne postoji dovoljno jak epitet da opiše svemoćnog Đanluiđija Bufona. Njegova pojava je posebna, a o fudbalskim kvalitetima svi znaju. Jedina stvar koja mu nedostaje je osvajanje Lige šampiona.

A 3. juna u Kardifu će imati priliku da ispuni sebi i tu želju. Juventus će jurišati protiv Real Madrida, gledaćemo sudar dve najbolje ekipe u Evropi ove sezone, pa kud puklo da puklo.

Pored osvajanja Lige šampiona, Bufonu je na umu i osvajanje Zlatne lope.

"Bio bi to gotovo perfektan srećan kraj moje bajke", rekao je Bufon u najavi finala Lige šampiona.

Kada je osvajanje Lige šampiona sve se manje-više zna, a deluje da mu je glavni protivnik za Zlatnu loptu Kristijano Ronaldo.

"On je sportski primer svima, mladima i starima, fudbalskim navijačima i ljubiteljima sporta uopšte. Mi imamo potpuno drugačije role. Ja isključivo branim svoj gol, dok on većinu svog vremena troši da postigne gol. Ja jedino mogu da učinim da ne primim gol. On može da napravi mnogo veći uticaj. Zlatna lopta je za mene sekundarna, najvažnije je da pobedimo Real", jasan je Bufon.

Čuveni golman kaže da i uz 39. godini može mnogo toga da nauči, a nije mislio da će to biti slučaj. U svemu mu je pomogao Dani Alves.

"Od njega sam mnogo naučio, da budem iskren, a to mi se dugo nije dogodilo. Pokazao mi je zašto igrači kao on, Ronaldo i Mesi uvek pobeđuju i nikada nisu zadovoljno. Potrebno je da budete skromni da prodiskutujete o tome i nešto naučite. Kada je Alves potpisao za nas poslao sam mu poruku: Nauči nas kako se osvaja Liga šampiona. On je kao ja, veoma je optimističan i veruje u uspeh".

Bufon kada govori o sportu kojim se bavi, on to radi na poseban način. Kao i kada ga igra.

"Fudbal je za mene mene metafora života, a nema ništa ponižavajuće od dosade".

