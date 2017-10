Srećni BATE pobedio, Keln ispada iz trke

Belorusi zabeležili prvi trijumf u grupi

Na nesrećan poraz Crvene zvezde od Arsenala, nadovezala se i loša vest iz Belorusije. BATE Borisov se prvom pobedom u grupi izjednačio sa Crvenom zvezdom na drugoj poziciji na tabeli i između njih dvoje će se vrlo verovatno voditi borba za prvog pratioca koji će sa liderom Arsenalom proći u šesnaestinu finala Lige Evrope.

Keln je doživeo i treći poraz u takmičenju, tako da su mu sada šanse minimalne. Svesni su i Nemci da im Liga Evrope više nije prioritet posle katastrofalnih rezultata u Bundesligi, pa nisu Belorusiji izveli najjači tim koji su imali na raspolaganju.

I uprkos tome su bili bolji rival od beloruskog prvaka u prvom poluvremenu. Keln je imao više od igre, više je pretio, više šutrao kao proitvničkom golu, ali je BATE Borisov imao više sreće i iskustva. Domaći tim skoro da nije zapretio Jarčevima do 55. minuta kada je uz pomoć sreće i protivničke odbrane došao do gola vrednog pobede.

Lopta se srećno odbila do Ivanića, on je nekako uspeo da je doturi do Riosa koji se odjednom našao u stopostotnoj šansi i preciznim udarcem po zemlji je matirao Horna.

Primljeni gol je poptuno demoralisao malerozne goste koji su pali u nastavku. Mogao je BATE kasnije i do ubedljivije pobede, ali i ovo im je dosta.

Beloruski prvak i Crvena zvezda imaju po četiri boda, u sledećem kolu BATE gostuje Kelnu, a Zvezda Arsenalu. Međusobni okršaj u Belorusiji je zakazan za peto kolo. Tada ćemo verovatno znati ko uz Arsenal ide u nokaut fazu... Keln ima najmanje šanse.

Grupa H - treće kolo

Crvena zvezda - Arsenal 0:1 (0:0)

/Žiru 85/

BATE Borisov - Keln 1:0 (0:0)

/Rios 55/

