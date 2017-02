Srnić se ne plaši konkurencije: Borim se na svakom treningu i utakmici, to je moj način!

"Pojačali smo se na svim pozicijama, to stvara dodatnu obavezu da se trudimo kako bismo izborili mesto u timu", kaže brzonogi vezista

Veličina slova A A A

Crvena zvezda se silno pojačala na bočnim napadačkim pozicijama ove zime, pa su starosedeoci prinuđeni da još više rade kako bi zadržali svoje pozicije u timu. Jedan od njih je i Slavoljub Srnić, na čijoj se poziciji u dosadašnjem toku pripremnog perioda istakao Nemanja Milić i čini se obezbedio startno mesto na početku prolećne trke.

Srnić je u Crvenoj zvezdi godinu i po dana, a ovo su mu treće pripreme od povratka.

"Prošlo je 10 dana kako smo ovde, radimo punom parom i mislim da je šef zadovoljan odnosom svih igrača prema treninzima, mislim da ćemo biti spremni za nastavak sezone. Imali smo dobre provere, može bolje, uvek, mada kao što šef kaže, ovde je najbitnije da se spremimo fizički. Rezultat je manje bitan, ali pošto smo sve do sada pobedili, i to je pozitivan utisak", rekao je bivši prvotimac Čukaričkog, a potom otkrio koji mu je gol najdraži u Zvezdinom dresu.

"Protiv Vojvodine, jer to je moj prvi gol na Marakani kada sam se vratio, taj ću uvek pamtiti".

Srnić odlično zna koji su Zvezdini ciljevi ovog proleća.

"Prvi cilj je dupla kruna, i verujem da možemo da ispunimo taj cilj. Drugi cilj je ulazak u neko evropsko takmičenje, nadam se da ćemo ove godine to ostvariti".

Uostvarenju tog cilja pomoći će i fudbaleri koji su pristigli ove zime.

"Neću da imenujem nikoga i da govorim ko je na mene ostavio najbolji utisak, da se neko drugi ne naljuti, ali momci su pokazali da će biti pojačanja i da mogu da pomognu. Pojačali smo se na svim pozicijama, to stvara dodatnu obavezu da se trudimo kako bismo izborili mesto u timu. Borim se na svakom treningu i na svakoj utakmici, to je moj način. Verujem u sebe, da ne verujem, ne bih ni bio u Zvezdi", zaključio je Srnić.

(FOTO: Star Sport)