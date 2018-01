Srpska pijaca: Napredak doveo napadača iz Albanije, reprezentativac Konga u Surdulici

Pojačanja u Napretku i Radniku

Dobre igre u jesenjem delu sezone, oplemenjene trijumfima protiv Zvezde i Partizana, fudbaleri kruševačkog Napretka su znali da naplate. Ostali su Čarapani ove zime bez Mitrovića, Alivodića, Đerića i Uroševića.

Reklo bi se da će trener Milorad Kosanović biti na ozbiljnim mukama kako bi zadržao jesenji standard. Ipak, Kruševljani su dobili i prvo pojačanje. Novi član Napretka postao je nekadašnji šak Zvezdine omladinske škole Milan Basrak.

Reč je o napadaču koji je imao vrlo zanimljiv put. Igrao je za Sopot, Inđiju, Radnik iz Bijeljine, Katancaro, a u kruševac dolazi iz albanskog kluba Partizani.

„Daću sve od sebe da opravdam poverenje klupskih čelnika i stručnog štaba, izborim se za status prvotimca i potom golovima doprinesem što boljem plasmanu Napretka. Ovaj klub to zaslužuje“, poručio je Milan Basrak u izjavi za Sportski žurnal.

Živo je i u Surdulici. Radnik je ostao bez petorice igrača, ali na jug Srbije stigao je momak iz Afrike.

„Priključio nam se reprezentativac Konga do 20 godina Batista Mosekeni. Prva zvanična pojačanja očekujemo za desetak dana. Pričali smo sa ljudima iz Zvezde oko dovođenja Juga Stanojeva, još to nije realizovano, ali gledamo tehnički kako to da uradimo“, rekao je direktor Radnika Darko Gašić za Sportski Žurnal.