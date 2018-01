Srpska pravila u Kaliforniji: Bogdanov rekord karijere, Teodosićevih devet asistencija

Klipersi na kraju slavili

Kao nekada kada su Predrag Stojaković i Vlade Divac nosili dres Sakramenta. Noćas su u Kaliforniji važila srpska pravila. Bek naše reprezentacije Bogdan Bogdanović zabeležio je rekord NBA karijere, bio je najefikasniji igrač Kingsa u porazu od Klipersa (115:121). Lepo veče za naše internacionalce u srpskom derbiju dopunio je oporavljeni Miloš Teodosić. On je upisao deset poena i devet asistencija i u dobroj meri doprineo trijumfu ekipe iz grada Anđela.

Definitivno Bogdan Bogdanović se resetovao i krenuo da igra na evroligaškom nivou. Kao što je godinama terorisao rivale na Starom kontinentu. Pre dve večeri upisao je 18 poena, a sada je pomerio lestvicu sopstvenih dostignuća. Nekadašnji član Partizana je stigao do brojke od 22 poena (7/11 iz igre, 4/6 trojke), upisao je četiri skoka i dve asistencije.

Teodosić se vratio na sjajan način, ali je duel u Kaliforniji obeležila povreda sjajnog centra Klipersa Džordana sredinom druge deonice. Džordan je prilikom zakucavanja nezgodno doskočio, pao na zemlju, posle čega je utakmica za njega bila završena.

Klipersi su od starta meča bili u vođstvu i držali Kingse na bezbednoj razdaljini. Prednost gostiju je išla do maksimalnih +16 u trećoj deonici, a na ulazu u poslednju četvrtinu bilo je 97:87. Kingsi su ušli sjajno u poslednjih 12 minuta i serijom 17:2 došli do vođstva 109:108, posle trojke Bogdanovića i poena Rendolfa, na pet minuta do kraja. Seriju je prekinuo dugom dvojkom Teodosić, da bi posle trojke Grifina Klipersi poveli 115:113, posle čega su priveli meč kraju.

Njima je to treći uzastopna pobeda i trenutno su deveti naZapadu sa 20-21, a Kingsi su, posle trećeg poraza u nizu, poslednji u toj konferenciji sa 13-28.

U drugom meču, Los Anđeles Lejkersi su ostvarili pobedu protiv San Antonio Sparsa 93:81, uz dabl-dabl učinak Lonza Bola.

Plej Lejkersa je meč završio sa 18 poena, 10 skokova i šest asistencija. Dabl-dabl je ostvario je Leri Nens Džunior sa 14 poena i 10 skokova, a najefikasniji kod pobednika bio je Brendon Ingram sa 26 poena.

U redovima Sparsa, Oldridž je bio najzapaženiji sa 20 poena, Marej je uz 14 poena dodao i 11 skokova, Forbs je zabeležio 18 poena, dok je Gasol imao devet poena i 12 skokova.

Lejkersima je to treći uzastopni trijumf i oni su 13 naZapadu sa 14-27, dok su Sparsi treći sa 28-15

NBA REZULTATI

Toronto - Klivlend 113:99

/Van Vlet 22 - Džejms 26/

Sakramento - Los Anđeles Klipers 115:121

/Bogdanović 22 - Vilijams 30/

Los Anđeles Lejkers - San Antonio 93:81

/Ingram 26 - Oldridž 20/