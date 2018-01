Srpsko veče u NBA! Bjelica odlučio protiv Tea, Jokić jači od Nurkića, Bogdanu jedan rekord i najslabija partija u godini (VIDEO)

Odavno naši košarkaši nisu bili ovako zapaženi u jednoj noći u najjačoj ligi sveta...

Svi srbi konačno na viskom nivou! Dugo, baš dugo nismo imali ovako dobar učinak četvorice naših igrača koji redovno igraju u NBA ligi. I Nemanja Bjelica i Miloš Teodosić i Bogdan Bogdanović i Nikola Jokić bili su dvocifreni, s tim što su Teo i Beli izjednačili najbolje košgeterske učinke iz ove sezone. Jokić, kao po običaju - dabl-dabl.

Zbog direktnog okršaja Teodosića i Bjelica meč Los Anđeles Klipersa i Minesote za nas je bio najinteresantniji. Vukovi su slavili sa 126:118, a srpski krilni centar imao je veoma značajnu ulogu u trijumfu, i to kao starter. Polovinu od svojih 18 koševa Bjelica je ubacio u poslednjih šest minuta. Posebno važna bila je trojka na nešto manje od tri minuta do kraja za 116:112. Uz šut iz igre 6/13 on je uhvatio i devet lopti, odnosno zabeležio četiri asistencije.

I Miloš Teodosić imao je svoje zvezdane minute. Plej srpskog navionalnog tima za 27 minuta na parketu stigao je do 15 koševa i šest asistencija (5/9 iz igre, 3/6 za tri). Njegovom trojkom Klipersi su poslednji put imali izjednačen rezultat - 111:111. Ipak, posle te trojke gosti su napravili seriju 8:1 i rešili meč...

Sjajne partije u pobedničkom timu pružili su još Endrju Vigins (40 poena) i Džef Tig (30), dok je u domaćem sastavu najbolji bio Blejk Grifin sa tripl-dabl učinkom - 32 poena i po 12 skokova i dodavanja.

Ništa manje uzbuđenja nije bilo ni u Denveru, gde su na parketu Nagetsa koplja ukrstili Nikola Jokić i Jusuf Nurkić. Kao pobednik iz tog balkanskog okršaja izašao je nas as, odnosno njegov tim - 104:101. Džamal Mari bio je apsolutno dominantan sa svojih 36 koševa i upravo je njegovim poenima meč i odlučen na 33 sekunde do kraja. Jokića nije služio šut (5/17 iz igre), ali gorostasni Srbin je ipak je stigao da ispuni dve kolone dvocifrenim učinkom - poena 15, skokova 12, a na to je dodao i pet uspešnih dodavanja. Kod Portlanda je Lilard bio najefikasniji sa 25 poena. Nurkić je završio sa 19 koševa i 12 uhvaćenih lopti...

A Bogdanov Samkramento doživeo je novi - 33 poraz u sezoni, pošto je položio oružje pred Šarlotom - 107:112. Šut nije išao srpskog reprezentativca (3/10 iz igre), tako da je ovo bio njegov najslabiji učinak u 2018. godini - 10 poena. Ipak, sa sedam asiatencija izjednačio je rekord karijere. Sve to - pa i 23 koša najefikasnijeg Labisjea - bilo je premalo da se izbegne osmi vezani poraz. Dobre role kod Pelikansa imali su Kemba Voker (26p, 6sk, 9as) i Dvajt Hauard koji je na 14 poena i 16 skokova dodao šest blokada.

REZULTATI:

Šarlot – Sakramento 112:107

/Voker 26 - Labisje 23/

Atlanta – Juta 104:90

/Šreder 20 - Burks 17/

Hjuston – Majami 99:90

/Vajsajd 22 - Harden 28/

Memfis – Filadelfija 105:101

/Gasol 19 - Šarić 22/

Milvoki – Feniks 109:105

/Midlton 35 - Voren 23/

Nju Orleans – Čikago 132:128 (dva produžetka)

/Lopez, Grant po 22 - Kazins 44/

Dalas – Vašington 98:75

/Barns 20 - Bil 18/

Denver – Portland 104:101

/Mari 36 - Lilard 25/

LA Klipers – Minesota 118:126

/Grifin 32 - Vigins 40/

(foto: Action Images)