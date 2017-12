Šta Brazilci misle o grupi: Dosadni i neugodni

Kažu, biće dobra borba za drugo mesto

Legendarni italijanski štoper Fabio Kanavaro smestio je Srbiju u Grupu E, gde će na Mundijalu u Rusiji naredne godine igrati sa Brazilom, Švajcarkskom i Kostarikom.

Grupa po meri Orlova, sa jednim izrazitim favoritom i dva protivnika sa kojima možeš da se boriš za bodove. Ali, šta na ishod žreba u Kremlju kažu Brazilci?

Ugledni tamošnji mediji dali su dve ocene - dosadni i neugodni.

Brazilski portal UOL ističe da se Selesao nalazi u dosadnoj grupi, da je imao veliku sreću sa žrebom, ali da će biti dosta selidbi i tu izražavaju veliko nezadovoljstvo. Jer, prvu utakmicu igraće u Rostov, onda se seli u Sankt Peterburg i za kraj u Moskvu.

„Brazil je u Grupi E, koja se ne može nazvati 'Grupom smrti', ali za Titea i njegove izabranike nije mala stvar. Problem je ono što dolazi posle, a to su putovanja i kompletna logistika koja je daleko od idealne. Brazil je apsolutni favorit protiv Švajcarske, Kostarike i Srbije. Tu su dve evropske selekcije, ali ne one iz ranga najjačih. Biće to dobra bitka za drugo mesto“, piše na UOL.

Brazilski ogranak renomiranog portala ESPN kaže da Titeova ekipa dobro prošla, uz zaključak da se izvlačenjem Srbije napravila ravnoteža.

„Brazil je imao sreće sa drugim i trećim šeširom, ali je onda izvukao najtežeg protivnika iz poslednjeg šešira“, tvrdi ESPN.

Portali Lens i Globoesporte mišljenja su da je Brazilu zapala dobra grupa, a iz oba medija provejao je identičan pridev - tiha grupa.

