Šta će Bane Ivanović raditi 2027? I dalje će igrati fudbal!

Kapiten srpske reprezentacije odgovarao na interesantna pitanja navijača Zenita o votki, boršču, društvenim mrežama, Ševčenku...

Branislav Ivanović nije tip čoveka koji želi da skrene pažnju na sebe po svaku cenu. Šta više, kapiten Orlova uživa u životu u dubokoj senci fudbalskih zvezda sa kojima praktično cele karijere deli svlačionicu, dobro i zlo.

Upravo zato je o njemu teško saznati privatne momente, ali i interesantne detalje koji bi mogli da skrenu pažnju šire čitalačke publike. Međutim, navijači kluba za koji nastupa od ove sezone, Zenita uspeli su da mu načnu taj "oklop" i veoma interesantim pitanjima ga "razmekšaju". A mi smo izdvojili najinteresantinija.

Da li imate veliku kolekciju dresova poput mnogih foudbalera?

"Ja ne volim da razmenjuem dresove! Samo ponekad i to kada je u pitanju neki određen fudbaler. Mene to ne interesuje, češće to radim zbog prijatelja koji mi traže dres nekog igrača. Ja i nemam neku kolekciju dresova."

Je li bilo teško učiti ruski jezik?

"Nije mi bio težak ruski, pošto ga volim. Teže mi je bilo da naučim engleski.

Sa kime se družite privatno?

"Imam mnogo prijatelja, ali su uglavnom iz sveta fudbala. Što iz reprezentacije, što iz Čelsija i ostalih timova za koje sam igrao."

Šta vam se sviđa od ruske kuhinje i da li volite votku?

"Volim boršč (čorba od cvekle prim. ur.), naročito kada je dobro pripremljen, a votku nikada ne pijem."

Imate li omiljene knjige?

"Volim istorijske knjige, pre svega o ratovima. Trenutno čitam rusku istoriju, ali prevedenu na srpki jezik. "

Zašto nemate profil na Instagramu?

"Ne koristim društvene mreže pošto em nemam vremena, em ih jednostavno ne volim."

Koji gol smatrate najvažnijim u karijeri?

"Pogodak tri minuta pre kraja finala Lige Evrope protiv Benfike. To ću zauvek pamtiti. Bilo je još dosta važnih golova u mojoj karijeri."

Ko vam je fudbalski uzor?

"Kao mladom igraču idol mi je bio Andrej Ševčenko. Tada nisam mogao ni da sanjam da ćemo postati dobri prijatelji i da će mi toliko pomagati. Mi smo i dalje u kontaktu, čujemo se i ja sam mu zahvalan za sve što je učinio za moju karijeru"

Gde vidite sebe za 10 godina?

"Ne znam, veoma teško pitanje.... Neka bude da sebe vidim i dalje kao fudbalera".

