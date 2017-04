Šta će biti sa Điđom? Četiri varijante kao četiri životna puta

Rajola još neće za sto sa Kinezima... Šta nudi Mančester? Kako bi u igru mogao da uđe Real? Gde je u svemu Juve?

Milan nikad slabiji, još jedna sezona koja će brzo pasti u zaborav, ali zato potražnja za nekim fudbalerom Rosonera nikad veća! Pomama za jedinom pravom zvezdom koju sedmostruki šampion Evrope trenutno ima u svojim redovima drma Italiju već mesecima. Radi se, naravno, o najperspektivnijem golmanu sveta - Đanluiđiju Donarumi.

Najnovije informacije sa Apenina kažu da je agent 18-godišnjeg čuvara mreže - Mino Rajola, počeo da igra prljavo i da se trka za ovog momka ozbiljno zahuktava.

O čemu se radi?

Kontroverzni agent nedeljama unazad odlagao je početak pregovora oko novog ugovora, a sve pod izgovorom da želi da se konačno završi prodaja Milana Kinezima. Sada, kada se to konačno dogodilo, Rajola ponovo odlaže pregovore. Ima i novi uslov: da sačekamo i vidimo šta planiraju novi vlasnici, kako će izgledati rekonstrukcija tima, ko će doći, ko otići... Rajola očigledno ne veruje Kinezima, smatra da nemaju sredstva koja obećavaju i da neće uspeti u svojim namerama da naprave respektabilan tim, a to je prvi uslov da Donaruma produži saradnju sa Milanom koja ističe u junu 2018. godine. Otuda i čitava igranka. Slučaj "Điđo", piše Gazeta delo Sport, moga bi da se dalje razvija u nekoliko pravaca...

Varijanta prva - ostanak u Milanu

Mino Rajola i Đanluiđi Donaruma na stolu imaju otvorenu ponudu Milana koja glasi - sa sadašnjih 160.000 evra godišnje plata bi po novom ugovoru koji bi važio do 2022. skočila na 3.200.000, plus bonusi koji bi mogli da podignu osnovna primanja i do 4.500.000, plus kapitenska traka. Rajola tvrdi da paraf apsolutno ne zavisi od novca, već od ambicija Rosonera. Điđova želja ne dovodi se u pitanje, on želi da ostane, Milan je njegov prvi izbor.

Varijanta druga - Juventus

Po mnogima, Juve je najozbiljniji potencijalni kupac, ili bolje reći lovac, pošto postoji i dosta realna opcija da Stara dama Bufonovog naslednika dovede i bez obeštećenja. Navodno, Marotini ljudi uveliko razgovaraju sa Donaruminim roditeljima i ubeđuju ih da je za njihovog sina Torino najbolja opcija. Milan ne želi da svoj najbolji produkt u poslednjih nekoliko decenija proda velikom rivalu i trenutno mu na ruku ide i to što ni Rajola nije za tu varijantu. Naime, Bufon će sigurno braniti još godinu dana, što znači da bi Điđo sedeo na klupi. A onda i mogućnost da se Bufon predosmili, da odigra još jednu sezonu... Juve kao po običaju rovari, napada s boka. To je njihov provereni recept. Pored toga što ima potreban novac - procenjuje se da bi Milan morao da proda Donarumu ovog leta za 50.000.000, ako ne dođe do dogovora oko nastavka saradnje, kako ne bi ostao bez ičega - postoji mogućnost i da Bepe Marota profitira od Milanovog eventualnog inata. Jer Gazeta piše sledeće: ako bi Rajola nastavio da "filozofira", Milan bi mogao da odbije sve ponude i na svoju štetu sačuva mladog golmana do 2018. A onda nastupa Juve, znate već kako...

Varijanta treća - Real Madrid

Real baca udice na sve strane, gde god se pojavi neka senzacija. Tako je i u slučaju Donarume. Da je Galijani ostao na San Siru, Kraljevski klub bi verovatno bio favorit (u varijanti da Điđi odluči da ide), s obzirom na njegove sjajne odnose sa Florentinom Perezom, ovako... Don Florentino ne voli Rajolu i teško da će sarađivati s njim, mada ako se ostvare medijske spekulacije da bi poznati ćelavac mogao novo zaposlenje da nađe u Madridu... to već menja situaciju.

Varijanta četvrta - Englezi

Iako Rajola tvrdi da se ne radi o novcu, taj faktor je nemoguće zanemariti. A zna se gde novca najviše ima. Nove informacije iz Italije kažu da je na adresu Đanluiđija Donarume, odnosno njegovog agenta, stigla više nego duplo jače ponuda od Milanove za nastavak saradnje. Radi se navodno o Mančester Junajtedu, koji je spreman da za platu mladog golmana izdvoji čak 7.500.000 evra. Murinjo bi, naime, ovog leta mogao da ostane bez Davida de Hee, a idealnu zamenu vidi baš u Donarumi. Isti izvor piše da se očekuje da sličnu ponudu na sto baci i gradski rival Siti. Procene su da bi Milan mogao da pristane na obeštećenje od 50.000.000 evra, ukoliko bi Điđo saopštio da definitivno ne želi da potpiše novi ugovor, što ne bi bio nikakav problem za Engleze. Kod ove varijante nikako ne bi trebalo zanemariti da Mino Rajola jako voli da posluje sa galantnim Ostrvljanima i da im otima milione kroz čudesne klauzule.

Dan odluke se bliži, a sigurno je samo jedno - najmanje će se pitati Donaruma i njegova ljubav prema Milnau.

