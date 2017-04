Šta će biti sa vaterpolom posle osam izmenjenih pravila?

Selektor Srbije Dejan Savić pokušao je da objasni šta čeka naš najtrofejniji sport u budućnosti...

Vatrepolo posle leta 2017. verovatno više neće biti isti sport, a kako će izgledati nisu baš sigurni ni oni koji su mu najbliži!

Naime, FINA je želeći da poveća broj ženskih reprezentacija sa osam na 12, a bez dozvole MOK-a, pribegla rešenju koje je iniciralo sve druge promene, pa će sada 12 muških reprezentacija umesto 13, imati samo 11 igrača u timu. Tako su se dobila 24 slobodna mesta za vaterpolo na Olimpijskim igrama. Isto važi i za osam ženskih ekipa, što oslobađa još 16 mesta, ukupno 40.

Na taj način biće stvoren prostor za četiri dodatna ženska tima, s tim što će MOK morati da progleda kroz prste za četiri dame, jer četiri selekcije po novim pravilima nose 44 igračice.

Kako će sve ovo uticati na samu igru u razgoviru za Sportski žurnal pokušao je da objasni naš selektor Dejan Savić:

"Gubimo dva čoveka i ako ostanu tri isključenja sve postaje zamršeno. Bilo je ideja da to važi samo za Igre, ali FINA traži da sva takmičenja pod njenom jurisdikcijom budu sa tim parametrima", kaže Savić.

Za napad od 25 sekundi, Srbija je, po Savićevim rečima, spremna.

"Naravno, u prednosti je onaj ko se prvi prilagodi. Radili smo na tome i verujem da ćemo da odgovorimo tom izazovu".

Sa 11 igrača u timu pitanje da li će selektori na takmičenja voditi rezervnog golmana...

"To je onda rizik. Koliko se sećam Rudić je, vodeći Hrvatsku, na jednom takmičenju igrao sa Pavićem... Nekada si na Evropsko mogao da povedeš 15 igrača koji bi mogli da se menjaju iz meča u meč. To je LEN, a FINA je išla do te mere da 2009. nisu dozvolili zamenu za bolesnog Stefana Mitrovića, pa smo igrali sa 12 igrača Svetsko prvenstvo".

To nije kraj muka koje prouzrokuju promene...

"Napori će za igrače biti daleko teži. Ako ostanu samo tri lične za očekivati je kriterijum koji bi ranije prekršaje za izbačaje sada pretvarao u običan faul. Igra bi postala tvrđa i naprezanje bi bilo veće. Šta će sve to značiti za igrače - ne treba da govorim. Kako ćemo, sa kojim snagama uopšte stizati do poslednje četvrtine. I ne zaboravite da će igrači na poluvremenu imati dva minuta manje za odmor. Da kažem u najmanju ruku, da nije humano", zaključio je Savić svoje izlaganje.

Evo i svih predloženih promena :

1. Smanjenje terena sa 30 na 25 metara

2. Smanjenje broja igrača sa 13 na 11

3. Smanjenje napada sa 30 na 25 sekundi

4. Vreme isključenja sa 20 na 15 sekundi

5. Ukupno dva tajm auta umesto četiri

6. Odmor između druge i treće tri umesto pet minuta

7. Topljena lopta golmana nije peterac nego kontrafaul

8. Posle kornera novi napad 15 umesto 30 (25) sekundi

(foto: MN Press)