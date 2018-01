Šta čeka Danijela Staridža? Inter, Njukasl, Sevilja...

Englez na novoj prekretnici u karijeri...

Sitno broji Danijel Staridž dane do odlaska iz Liverpula. Transfer ove zime je realnost, mada nije isključeno da to bude i na leto, ukoliko ne bude zadovoljavajućih ponuda.

Staridž je na novoj prekretnici u karijeri. U Liverpulu ne dobija dovoljno minuta, a do Mundijala je ostalo još manje od šest meseci. Dakle, ako želi da bude na spisku Gereta Sautgejta, moraće da igra. Liverpul ne može da mu pruži to što on želi, uprkos tome što Kutinja nema, zato je pozdrav sa Enfildom daleko realniji.

Pred Staridžom su tri puta. Dobro, više dva, pošto ni Staridž, a ni Liverpul nisu baš zadovoljni uslovima ponude Sevilje o pozajmici do kraja sezone. Jedino ako se ne desi neka astronomska finansijska ponuda, što klub iz Andaluzije teško može da iznese. Ostaju Inter i Njukasl.

Milanski list Gazeta delo Sport saznaje da je Liverpul kontaktirao sa čelnicima Intera i ponudio im Staridža. Nije tajna da Inter želi Engleza, ali opcije su ograničene. Pozajmica bez prava otkupa jedina je Interova nada, jer novca nema za nešto više. U Liverpulu bi radije prodali Staridža, ili ga pozajmili, uz opciju kupovine. Cena postavljena 33.000.000 evra deluje previše za igrača koji više vremena provede na terapijama nego na terenu.

Zbog toga su Interovi direktori Pjero Auzilio i Valter Sabatini oprezni. Dok prvi u Barseloni završava Rafinjin transfer iz Barselone, a drugi radi na tome da Inter pojača Ramires iz Đengsua, obojica pažljivo razmatraju opciju dovođenja Staridža i u stalnom su telefonskom kontaktu.

Staridžov ugovor ističe za godinu i po dana, a Liverpul traži klub koji bi mogao da garantuje bar tu opciju kupovine. Inter bi to mogao da omogući tek od novog ciklusa finansijskog fer-pleja s početkom jula, ali dotad mora da se uveri da je Staridž dovoljno dobar da iznese klupske zahteve.

Inače, Rafinjin transfer u Inter je sve bliži, mada Auzilio sve više gubi bitku oko otkupne cene i verovatno će pristati na Barsin zahtev od 35.000.000 evra. I to samo ako bude obezbedio plasman u Ligu šampiona. Sve to stavlja dodatni teret na leđa Interu, jer do leta mora da vrati 70.000.000 evra, a onda i da počne da obezbeđuje novac za ovu investiciju.

Ramires se još čeka, ali i tu ima dosta problema. Đengsu traži za pozajmicu 6.000.000 evra, Inter te pare nema, a i kineski klub traži da prvo nađe zamenu za Brazilca pre nego što ga pusti.

Što se Staridža tiče, njemu se ukazala i mogućnost transfera u Njukasl. Klub sa Sent Džejms Parka je u svojevrsnom haosu, a Rafa Benitez nikako da uspostavi određeni balans. Aleksandar Mitrović je otpisan i on može da ide već sada za 15.000.000 evra, ali ni Njukasl trenutno ne može da ispuni Liverpulovu želju i ponudi ono što traži.

Gledajući iz Staridžove perspektive, njemu se više ostaje u Engleskoj, kako bi bio blizu selektora Sautgejta, ali se i zadržao u, realno, jačoj ligi. Inter, opet, nudi mogućnost borbe za neke više ciljeve - za Ligu šampiona, na primer. Dok Njukasl donosi borbu za opstanak. Ali i sigurno mesto u timu, pošto igrači s kojim Benitez raspolaže ne uspevaju da ispune očekivanja.

Šta li čeka Staridža do kraja januara?

(FOTO: Action Images)