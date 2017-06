Šta dalje za Donarumu, Milan i Rajolu: Real je prvi u redu, Rosoneri imaju još veće čudo od golmana?!

Tri kluba su potencijalni kupci, Milan aktivira plan B

Odluka Đanluiđija Donarume se čekala mesecima u Italiji, ali i širom Evrope jer kao najtalentovaniji golman na Starom kontinentu, Điđo je meta skoro svakog ozbiljnog nkluba. Posle odluke da ne produži ugovor sa Rosonerima, postavljaju se pitanja: Šta dalje za Donarumu i Milan?

Slavni klub prvo mora da odluči da li će Donarumu prodati već ovog leta ili će ga pustiti da ode narednog bez obeštećenja i posle cele sezone na tribinama.

Logičan izbor bi bio da Milan proda Donarumu u ovom prelaznom roku. I da zaradi na njemu. Međutim, sa aktuelnom situacijom i stavom mladog golmana da neće produžiti ugovor, Milan je upao u klopku. Svi klubovi zainteersovani za njegovog golmana znaju za situaciju i oni će diktirati cenu u pregovorima, a ne Milan. To znači da od onih cifri od 60 i kusur miliona evra koje su ranije pominjale - sada nema ništa. Niko neće platiti tako basnoslvnu sumu kada zna da je Milan prinuđen na prodaju. Maksimalna cena koju bi Milan mogao da izvuče za svog golmana ovog leta 40.000.000 evra. Možda čak ni to…

Ako Milan odluči da ga proda, treba realno sagledati spisak potencijalnih kupaca. To nisu Bajern, Mančester Siti, Mančester Junajted koji imaju sigurne izbore na gol liniji. Verovatno ni Čelsi, mada bi Konte možda razmislio da Kurtou zamenu zemljakom. Treba otpisati i Arsenal, Liverpul i Totenhem. Oni ne nude Italijanu mnogo više od toga što bi imao u Milanu. I ekonomski, i sportski. Barselona do sada nije važila kao ozbiljan kandidat, a čini se da Điđo nije škola golmana kakvi se traže u Kataloniji (užasan je u igri nogama, ali i to može da se nauči) i da je Ter Štegen siguran.

Ostaju Juventus, PSŽ i Real Madrid. Milan će uraditi sve da golman ne ode u Juventus, a Stara dama je već dogovorila dolazak Ščensnog kao zamenu za Bufona posle leta 2018. Mada, Rajola je u idiličnim odnosima sa upravom Juventusa, sa Nedvedom je odavno u priči oko Donarume i Juve neće tek tako odustati od ovakvog poklona…

PSŽ bi mogao već ovog leta da kupi Donarumu, njihov direktor je već bio u Milanu da se raspita o ceni, a klub iz Pariza takođe neguje dobre odnose sa Rajolom. Takođe, jedva bi dočekali golmansku zvezdu umesto Areole ili Trapa koji nisu položili ispit.

Ipak, Real Madrid je najveći kandidat za potpis mladog Italijana. Sve se uklapa u toj priči. Florentino Perez želi zvezde poput Donarume i zato se nameračio da skloni Kejlora Navasa uprkos protivljenju svlačionice i Zidana. Donaruma je idealan profil Perezovog Galaktikosa i rešio bi pitanje golmana u Realu za narednih deceniju ili više. Pitanje je samo: Da li ovog ili sledećeg leta?

Za Real nije problem da odmah plati 40.000.000 evra Milanu. I da se usput reši Kejlora Navasa. Čak ne bi ni uslovljavao Rosonere jer su dva kluba do sada bili u prijateljskim odnosima i džentlmenski postupali jedan prema drugom. S druge strane, rizik bi bio čekati godinu dana za golmana koji neće braniti celu sezonu. Ko zna kakav bi Donaruma bio posle toliko pauze, mada za takav enorman talenat, ni to ne bi bio problem. Već se spekuliše da je Real za Điđa spremio ugovor vredan 6.000.000 evra po sezoni. Malo više od onih 5.000.000 koje mu je nudio Milan. Ali Real nudi i najviše sportske domete, dres najvećeg kluba na svetu i status superzvezde. Real i Barsa su dva najtraktivnija kluba na svetu… Ima i jedna začkoljica. Florentino Perez izbegava da radi poslove koji uključuju Mina Rajolu. Zbog imidža kluba.

Dok bude lomio šta da radi sa Donarumom, Milan mora da reši i pitanje golmana za narednu sezonu, Rezervni čuvar mreže Storari je tu samo da bi popunio broj. Već se priča o novom golmanskom čudu iz Milanove škole - Alesandru Plicariju! On je treći golman, a neki kažu da je čak i talentovaniji od Điđa… Mančester Siti je hteo da ga “ukrade” još pre godinu dana.

Nedavno je na Mundijalitu odbranio dva penala u borbi za treće mesto i odmah dospeo u orbitu javnosti. Više zbog situacije oko Donarume nego zbog svojih kvaliteta. O njegovom talentu se već neko vreme pričaju bajke, ali ludo bi bilo očekivati da je talenat poput Donarume. Jednostavno, takve stavri se ne dešavaju. Godinu dana je mlađi od Donarume, što znači da bi Rosoneri opet mnogo rizikovali sa tinejdžerom na golu. Verovatno ga imaju u planu ali ne kao startnog golmana. Pominje se opcija o prelasku u Spal ili neki slabiji klub na pozajmicu gde bi se kalio. Sada možda ta opcija otpada i Plicari je bliži ostanku.

Najrealnije da Milan sada dovede nekog iskusnog, a jefitnog golmana jer se u klupskom budžetu nije planiralo veliko obeštećenje za čuvara mreže. Pominje se Pepe Reina iz Napolija, opcije su i Juventusov rezervni golman Neto, zatim Leno iz Leverkuzena koji je sa cenom od 25.000.000 evra ipak preskup. A možda dođe i do lude trampe sa Realom u kojoj bi Madriđani poslali manje novca i Kejlora Navasa u zamenu za Donarumu.

Na kraju, tanka i nerealna nada Milana da možda nije sve gotovo. Njihov problem nije bila visina ugovora za Donarumu. Problem je što je Rajola isnsitirao na otkupnoj kaluzuli ako se Rosoneri ne plasiraju u Ligu šampiona i što je želeo nepristojnu proviziju za sebe u budućem transferu što mu je Juventus omogućio u slučaju Pola Pogbe. Ali time bi Milanovo novo rukovodstvo izgubilo kredibilitet i popularnost koje su stekli serijom dobrih poteza na fudbalskoj pijaci ovog leta.

Jedna stvar je sigurna u Donaruminom odlasku: Mino Rajola je za sva vremena završio sa Milanom. A ovo je lekcija i drugim klubovima šta raditi sa decom na koju šape stavi kontroverzni menadžer.

