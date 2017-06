Šta god da mi se dogodi do kraja života, to će biti moj najteži dan

Stiven Džerard otvoreno o onom po njega veoma nemilog događaja protiv Čelsija 2014. godine

Retke su bile prilike da se Stiven Džerard "otvori" u razgovoru sa novinarima, a izgleda da su britanski novinari uspeli u tome. Pitali su Stivi Džija o svim mogućim detaljima iz njegove karijere, a on im je odgovarao bez zadrške.

Tako možemo da vidimo njegove odgovore na pitanja o Žozeu Murinju, napuštanju Enfilda, o proklizavanju protiv Čelsija, Jirgenu Klopu... I čuvenom proklizavanju koje je koštalo Liverpula titule 2014. godine.

Za početak, šta misliš o narednoj sezoni Liverpula?

"Ne mogu da je dočekam. Biće pomalo čudna za mene jer ne samo da sam uzbuđen zbog Jirgena i njegovog timaveć zato što ću ja voditi momke do 18 godina i nadam se da ću u narednih nekoliko godina moći da prosledim Jirgenu nekoliko top igrača".

Kako ti je ponuđen posao trenera?

"Bio sam u LA Galaksijima i razgovarao sam stalno telefonom sa Liverpulom. Pitali su me šta želim sledeće da uradim. Još otkad sam bio mali želeo sam da budem fudbaler, ali sam kasnije osetio jake emocije ka vođenju igre, postao sam trener i prirodno je da se u meni javila želja da postanem dobar trener. Najvažnije je da sada budem veoma strpljiv. Ovo je dosta drugačije od igranja. Moram mnogo da učim i dosta da napredujem kako bih postao menadžer".

Šta misliš o Jirgenu Klopu?

"On je veoma zahtevan trener. Drugačiji je od svih. Najjači utisak na mene je ostavila ta njegova zahtevnost. On sve radi samo na svoj način i nijedan više. Liverpulovi igrači igraju za najzahtevnijeg trenera na svetu. Nema pregovora kada se dođe do teškog rada i trčanja. Ako niste spremni da idete tamo gde boli, onda se kod ovog trenera nećete dugo zadržati".

Žoze Murinjo. Koliko je bilo blizu da postaneš njegov igrač?

"Zavisi na to koliko smatrate ´blizu´ blizu. Bilo je dosta spekulacija. Pokušao je da me dovede pet ili šest puta tokom moje karijere. Dva puta kada je bio u Čelsiju, dok je bio u Interu i u Real Madridu isto. Mogao sam da odem i da igram kod njega u različitim timovima, ali nisam".

Ono proklizavanje protiv Čelsija kojim je koštao Liverpul titule prvaka Premijer lige?

"To je bio najteži dan mog života i i dalje je. Šta god da mi se dogodi do kraja života to će biti moj najteži dan u životu. Nemoguće ga je izbrisati. To je bilo teško. Do današnjeg dana me to prati, i dalje me boli. Neću prestati da se iskupljujem za to dok sam živ".

Kako je bilo nositi dres LA? Dres koji nije Liverpulov...

"Bilo je čudno. Nisam se osećao dobro. Uživao sam tamo, prijalo je mojoj porodici. Osećao sam da treba da budem van Liverpula kada odem jer me je i dalje boleo odlazak. Tako da je najbolja stvar bila da odem tamo gde me niko ne poznaje. A nisam želeo da prestanem da igram jer sam osećao i dalje ljubav prema igri".

Da li bi voleo da vidiš Virdžila Van Dajka u Liverpulu?

"Voleo bih da ga vidim u crvenom dresu. Veliki sam njegov fan. Bio je fantastičan u Seltiku i trebalo je još tada da ga uzmemo. Malo će više koštati, ali on će biti deo pazla koji će biti veoma važan za ekipu".

Na kraju, kako bi voleo da budeš zapamćen?

"Još nije gotovo. Definitivno nije gotovo. Za mene je važno da me zapamte kao lokalnog momka koji je ispunio snove i dao navijačima sve što je imao u svom telu", zaključio je Džerard.

Legenda.

(FOTO: Action images)