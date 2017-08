Bojan Ostojić o „vraćanju dugova“, „nameštenim utakmicama“, „puštanju Marka Nikolića“...

Problemi iza Parnog valja. A ispred put u Evropu.

Bar bi tako trebalo da bude. Igrački, delovao je ubedljivije nego na prethodna dva superligaška meča. Rezultatski, prošao bolje nego u sudaru sa Voždovcem i ako bi se sagledala šira slika sa „Karađorđa“ deluje da crno-beli imaju dovoljno razloga za optimizam u predvečerje prve trke sa Videotonom, vredne plasmana u grupnu fazu Lige Evrope.

Pobeđena je Vojvodina golom Bojana Ostojića, u jednom u završnih ataka na gol fantastičnog Emila Rockova.

„Za mene je najbitnije da sam prošle sedmice dobio ćerku Viktoriju i pogodak u Novom Sadu posvećen je njoj. Predstavljao je šlag na tortu u danima slavlja moje porodice“, zadovoljano deluje u razgovoru za MOZZART Sport štoper tima iz Humske 1, snalažljiv u 89. minutu derbija petog superligaškog kola (1:0).

Njegovim hicem glavom ekipa Miroslava Đukića se uspravila posle poraza od Voždovca (1:3) i sprečila da se tenzija, prisutna u navijačkim krugovima od srede veče, uvuče i u „Zemunelo“.

„Čitam šta ljudi pišu, slušam ih kako govore i ne mogu da se načudim. Kad izgubimo utakmicu, kao što je bio slučaj pre pet dana, onda smo 'morali da vratimo bodove'. Kad pobedimo ispada da je 'namešteno' ili nam je 'pomogao sudija'. Šta god uradimo - ne valja. Ne zna čovek kako da se postavi, jer su stvari u srpskom fudbalu naopako postavljene“.

O tome kako bi ugao gledanja morao da se menja - jer iz sadašnje perspektive mnogi vide nameštene utakmice i(li) sudijske krađe - govorio je trener Zmajeva, Ilija Stolica.

„Aposolutno sam saglasan. Čini mi se da narod zaboravlja kako je u sportu moguće pobediti, izgubiti ili odigrati nerešeno. Ko može da garantuje bilo šta? Mi smo se, na primer, prethodne sezone, nekoliko puta 'čupali', pravili preokrete, a pričalo se da igramo nameštene utakmice. Kao da je zabranjeno pobediti ako prvi primiš gol!? Onda, ako pobediš tako što povedeš 1:0 u ranoj fazi meča, pričaju da su nam se skonili. Ako ne pobediš 'vraćaš dug iz minule sezone, morao si da pustiš'. Davno je napisano, svetu se ne može ugoditi. Smeta mi što ljudi tako gledaju...“

A da se stvari u srpskom fudbalu ne kreću u pravom smeru - a deluje da neće skorije - sugeriše saopštenje za javnost Vojvodine, u kome su Novosađani krivca za poraz od Partizana pronašli u Miloradu Mažiću, uveravajući da je najbolji naš sudija „navlačio“ za crno-bele.

„Video sam naslov saopštenja, nisam ga čitao, ali koliko se sećam, domaćina je ubedljivijeg poraza spasao golman Rockov. Branio je sjajno. Budimo realni, da nije, mogli su da prime tri gola pre nego što sam ga ja postigao. Zato, ne vidim u čemu je problem“.

Vojvodine više nema u Evropi, dok Partizan ima šansu da obezbedi jesen ukoliko eliminiše Videoton, u emotivnom sudaru sa doskorašnjim trenerom (prvi meč u četvrtak od 21.00, pred praznim tribinama u Humskoj).

„Znamo svi kakav je čovek i stručnjak Marko Nikolić i kakav je uspeh postigao s nama minule sezone. U prethodnom mandatu igrao je Ligu Evrope s Partizanom, tako da znamo šta nam valja činiti. Predstojeći meč tretiramo kao najbitniji u dosadašnjem toku kvalifikacija, zato što može da nam obezbedi još šest međunarodnih utakmica do kraja godine“.

Što znači...

„Najbitnije je da ne primimo gol na našem terenu. A znajući mentalitet naših ljudi, u svetlu onoga što sam vam malopre rekao, već vidim komentare. Pobedimo li, biće 'pustio vas Marko'. Izgubimo li, govoriće 'prodali ste utakmicu'. Kako god okreneš, neće valjati“, poentirao je Bojan Ostojić.

SLEDEĆI GOL KAD MI SE RODI DRUGO DETE

Ostojić je u nedelju veče postigao drugi gol otkako je zadužio dres Partizana. Prethodni je dao 15. oktobra prošle godine na gostovanju Voždovcu. Tokom zimskih priprema je obećao da ima spremnu posebnu proslavu za sledeći pogodak, ali on će morati da sačeka.

„Slavlje na Karađorđu je spontano i bilo je posvećeno ćerki Viktoriji. Supruga Marija me je preduhitrila, onemogućila da slavim onako kako sam zamislio, ha-ha-ha. Čuvam to slavlje za naredni gol, možda ću ga dati kad budemo čekali drugo dete“, smeje se Bojan Ostojić.

